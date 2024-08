L’Aquila pronta del 730ª Perdonanza Celestiniana

Il sindaco Pierluigi Biondi, il Maestro Leonardo De Amicis e il vicesindaco Raffaele Daniele

Si è tenuta martedì 6 agosto 2024, presso Palazzo Margherita all’Aquila, la presentazione del programma istituzionale e artistico della 730ª edizione della Perdonanza Celestiniana (il nome deriva dalla Bolla del Perdono tramite cui Papa Celestino V, nel 1294, concesse l'indulgenza plenaria a chiunque, confessato e comunicato, fosse entrato nella basilica di Santa Maria di Collemaggio) che si terrà dal 23 al 30 agosto nel capoluogo abruzzese, recentemente proclamato Capitale Italiana della Cultura 2026. Alla manifestazione a cui ogni anno giungono fedeli e turisti da tutta Italia e da ogni parte del mondo sono intervenuti il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, il Maestro Leonardo De Amicis (direttore artistico dell’evento) e il Vicesindaco dell’Aquila – nonché coordinatore del Comitato Perdonanza, Raffaele Daniele.



“Siamo qui per rinnovare il messaggio di fratellanza e riconciliazione quantomai attuale alla luce dei conflitti drammaticamente in corso e della situazione in Medioriente sempre più preoccupante. Ma siamo qui anche per raccontare una festa che migliora di anno in anno, che attraversa tanti generi e che vede coinvolte varie generazioni sia della nostra città che dei numerosi turisti presenti che approfitteranno del ricco calendario per godere dei nostri spettacoli” - ha dichiarato il Sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi concludendo che sarà come sempre un’edizione tutta da vivere, con l’obiettivo della riconquista degli spazi. Ogni anno durante la Perdonanza si rinnova il messaggio di Celestino e si rinnova la comunità dell’Aquila. La storica manifestazione, dichiarata Patrimonio Immateriale Culturale dell’Umanità Unesco nel 2019, prevede un calendario ricco di appuntamenti tra riflessioni spirituali, concerti, spettacoli e rievocazioni storiche.



“Le novità di quest’anno riguardano le location e i palchi. La prima novità importante si riferisce all’area di Collemaggio che vedrà l’utilizzo di un palco scoperto che non insisterà sul sagrato della Basilica, con una struttura apribile al centro in modo da garantire una maggiore fruizione durante gli eventi religiosi. Ci riappropriamo di una nuova location che quella di Piazza Duomo che sarà cornice del concerto per i giovani. I cittadini potranno tornare in questo splendido spazio. Un’altra location iconica è quella della Scalinata di San Bernardino che ospiterà due spettacoli” ha affermato il Vicesindaco e coordinatore del Comitato della Perdonanza Celestiniana Raffaele Daniele. Non si sono fatte attenere le parole del Maestro Leonardo De Amicis: “Questa è la mia settima edizione della Perdonanza, un evento importante diventato internazionale, un momento di riflessione collettiva, uno spettacolo, costruito nella città per la città e non solo, che mai come ora veicola messaggi spirituali e terreni. Anche quest’anno il mio impegno di collaborazione è per L’Aquila e per la sua gente che riconosce il valore delle relazioni tra le persone anche attraverso la musica. Ogni anno una nuova sfida che si rinnova con grande entusiasmo e orgoglio di far parte di questa grande comunità”.

Tra gli artisti che, quest’anno, saliranno sul palcoscenico insieme al Maestro Leonardo De Amicis, con l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio Casella dell’Aquila e con il Coro città dell’Aquila: Renato Zero, The Kolors, Malika Ayane, Colapesce Dimartino, Tiromancino, Achille Lauro, Rose Villain, Umberto Tozzi, Ezio Greggio, Ambra Angiolini, Luca Violini, Lorena Bianchetti, Gianluca Terranova e I Pooh con un concertosinfonico appositamente preparato per la chiusura della 730ª Perdonanza Celestiniana.Il programma completo è disponibile sul sito www.perdonanza-celestiniana.it.