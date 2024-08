Libri sotto l'ombrellone: le principali novità da leggere in estate

Nonostante l'Italia continui ad essere un paese in cui si legge mediamente poco, l'estate continua ad essere la stagione in cui i vacanzieri decidono di staccarsi un po' dagli smartphone e dalle serie tv per dedicarsi invece alla lettura di libri di vario genere. Come scrive anche Elle, lo stress della vita quotidiana, il sempre minor tempo a disposizione per i propri hobby e anche una certa diffusione di condizioni di esaurimento e burn out fanno sì che durante l'anno si leggono pochi libri, mentre d'estate quella passione che non trova spazio nella vita di tutti i giorni torna a galla, reclamando attenzione. Alla luce di tutto ciò, allora, abbiamo deciso di offrire una piccola guida divisa per genere sulle principali novità del mercato editoriale, per coloro che sono alla ricerca di libri da mettere in valigia e leggere sotto l'ombrellone.

Non sai che libri leggere? Ecco la nostra guida

Le novità, tra premi e ritorni

Il primo titolo che vi consigliamo di recuperare per l'estate è L'età fragile di Donatella Di Pietrantonio, libro vincitore del Premio Strega 2024. La storia è quella di due donne che, in comune, hanno un'infanzia e un'adolescenza spezzata, un'ombra che grava su di loro e le fa sentire fragili. Amanda torna a casa dopo aver vissuto a Milano, con l'anima afflitta di chi ha subito qualcosa di cui non riesce a parlare. Sua madre, Lucia, ha ancora negli occhi la tragedia che l'ha colpita in una calda giornata di fine estate, in un campeggio di cui adesso rimane solo qualche ricordo a Dente di Lupo, questo piccolo microcosmo in provincia di Pescara che si è dovuto reinventare dopo che il crimine ha portato a galla il male. Meno di duecento pagine per un romanzo intenso e toccante. Altro libro premiato che vi consigliamo di portare con voi in vacanza è Il cognome delle donne, di Aurora Tamigio, edito Feltrinelli e vincitore del Premio Bancarella 2024. Si tratta di un romanzo familiare che affonda le sue radici nella Sicilia di inizio Novecento, dove Rosa è una ragazza che si ribella allo status quo e che si innamora di un uomo con il quale avvia un'osteria e una discendenza. Una discendenza dove le donne si trovano a combattere per la propria identità e la propria indipendenza. In libreria torna anche Lorenza Gentile, sempre con Feltrinelli Editore, con un libro che sembra perfetto per l'estate e che si intitola Tutto il bello che ci aspetta. La protagonista di questa storia è Selene, una donna di trent'anni che non ha ancora trovato la sua strada e si interroga sul suo essere "rimasta indietro" rispetto alle aspettative della società e al confronto con le sue coetanee. Per questo decide, in una notte d'estate un po' folle e impulsiva, di abbandonare Milano e di rifugiarsi in Puglia, nello stesso piccolo centro abitato che ha fatto da sfondo a tutte le sue vacanze da bambina. Qui la donna, insieme a una serie di ostacoli e imprevisti, ritroverà volti della sua infanzia, animali che hanno bisogno di lei, nuovi amici e, forse, il coraggio di inseguire i propri sogni.

I libri thriller da non farsi scappare

Non imparano mai è un romanzo che potrebbe essere perfetto da portare con sé sotto l'ombrellone per chi è amante dei thriller e delle storie incentrate sul desiderio di vendetta. Protagonista di questo libro è Scarlett Clark, una donna con una doppia identità. Se di giorno è una rispettata professoressa universitaria di Letteratura, di notte si trasforma in una sorta di serial killer, un'assassina che uccide uomini colpevoli di aver fatto violenza su colleghe e studentesse e che sono sempre riusciti a farla franca davanti alla giustizia. In quella che sembra quasi una rivisitazione del film Una donna promettente, Non imparano mai racconta anche di una studentessa vittima di violenza e di un'amica che arde dal desiderio di vendicarsi. Tra le novità molto interessante è La regina dei sentieri, di Marco Malvaldi e Samantha Bruzzone. Protagoniste della vicenda sono due amiche: Serena, sommelier e madre di due bambine, e Corinna, sovrintendente di polizia. Le due donne si troveranno invischiate in un'indagine improvvisa, quando nella tenuta Tegolaia, in Toscana, viene rinvenuto il cadavere del marchese Cristante Olivieri Frangipane, scomparso da più di dieci anni. Cosa è successo davvero? Davvero interessante sembra anche Il villaggio perduto di Camilla Sten, che vede come protagonista Alice Lindstedt, una regista di documentari che fatica ad arrivare a fine mese e cerca in ogni modo di far sì che la sua passione diventi anche il suo mezzo di sostentamento principale. Ora però la donna è in qualche modo ossessionata da una storia che l'ha sempre affascinata. La storia di un villaggio minerario che, nel 1959, assistette alla scomparsa dei suoi novecento abitanti, che sparirono nel nulla, lasciandosi alle spalle il cadavere di una donna lapidata e una neonata abbandonata tra i banchi di scuola. Che cosa è successo in quell'estate del '59? Che fine hanno fatto gli abitanti? Un thriller da leggere senza dubbio con la luce accesa.

Fantasy e horror: per evadere dalla quotidianità

Sta facendo parlare molto di sé Sirene, libro edito Fazi Editore, che prende il via nel 2019, quando la giovane Lucy si sveglia all'improvviso e scopre non solo di essere nella stanza del suo ex ragazzo, ma di essere sul punto di ucciderlo con le sue stesse mani. Sconvolta nel ritrovarsi a un passo dallo strangolare un uomo, Lucy cerca rifugio dalla sorella Jess, che però è scomparsa. Un'altra linea temporale trasporta il lettore all'alba del 1800, quando le sorelle Mary ed Eliza vengono strappate dalla loro terra natia (l'Irlanda) e costrette ad affrontare un lungo e periglioso viaggio verso l'Australia, mentre il loro corpo comincia a cambiare. Storia di sorellanza e di mare, di magia e di resistenza, Sirene è un libro che sembra adatto per le settimane torride di agosto. Per la casa editrice indipendente Acheron Books è invece interessante l'esperimento realizzato per Robin Blood, un fantasy oscuro e crudo, che miscela l'horror legato alla figura del vampiro, con il retelling del classico della letteratura francese Robin Hood di Alexandre Dumas. Ambientato in Italia, questa nuova rivisitazione del mito del fuorilegge che "ruba ai ricchi per dare ai poveri" pone al centro del racconto un uomo che "ruba" le tasse di sangue da dare ai vampiri per far sì che l'umanità non venga distrutta da queste creature tenebrose.

Le migliori novità romance

Dopo il successo di Dammi mille baci, Tillie Cole torna in libreria con Mille pezzi del mio cuore, sempre edito da Always Publishing. La protagonista di questa storia è Savannah, la sorella di Poppy, che ancora non è riuscita a scendere a patti con la sua perdita e il suo lutto. Proprio per cercare di curare il suo cuore spezzato, la ragazza accetta di partire per un viaggio insieme a due psicologi e ad altri ragazzi che, come lei, hanno subito lutti più o meno gravi. Ed è qui che incontra Cael, una promessa dell'hockey che non è più sceso in campo da quando ha perso il fratello e che ora vive con continui scoppi d'ira. Savannah e Cael hanno il cuore spezzato e una disperazione che li accomuna e forse sarà proprio la loro amicizia inaspettata a lenire il loro dolore. Anche il genere romance non si sottrae ai cosiddetti retelling: nelle librerie, infatti, è appena arrivato Come Darcy, edito Triskell Edizioni, che non è altro che una rilettura in chiave moderna del classico di Jane Austen Orgoglio e Pregiudizio. Ambientato nella Londra odierna, il libro racconta la storia di Elizabeth Bennett, direttrice d'hotel, che si vede costretta a fronteggiare il suo datore di lavoro, Alexander Davies, scapolo d'oro ed erede di una delle famiglie più in vista d'Inghilterra. Tra i due le cose non partono con il piede giusto, ma a causa di una zia impicciona e un migliore amico un po' goffo, i due saranno costretti a passare insieme più tempo di quanto avessero previsto. Se i retelling di Orgoglio e pregiudizio sono il vostro pane quotidiano, segnaliamo anche Lady Pride and Mister Prejudice, edito Giunti, in cui l'autrice cambia il sesso dei protagonisti: Eloise Darcy è una donna ricca e orgogliosa, alla guida della Pemberly Press. William Bennett, invece, è un ragazzo come tanti, con una madre che scrive romanzi rosa e un odio viscerale per Eloise. Tra i romanzi rosa in uscita, molto interessante sembra anche Il lieto fine non fa per me, edito da Newton Compton e incentrato sulla vita di un'autrice di bestseller che si trova intrappolata davanti alla pagina bianca, con un blocco dello scrittore che la porta a un passo dall'avere l'ansia da prestazione. Ora che i suoi romanzi sono in procinto di essere trasformati in una serie tv, la protagonista accetta di volare a Los Angeles per occuparsi degli adattamenti. Peccato che lo sceneggiatore sia una sua vecchia conoscenza, un uomo per cui lei non dovrebbe provare nulla e a cui, invece, sembra impossibile resistere.

Le biografie: tra realtà e fantasia

Se avete visto il film The Walk, o il documentario Man on Wire il libro Il mago dell'aria potrebbe essere ciò che fa per voi. Si tratta, per usare le parole della sinossi ufficiale, di una "biografia immaginaria", il racconto della vita e dei sogni di Philippe Petit, il grande funambolo che il 7 agosto 1974 tese un filo d'acciaio tra le Torri Gemelle e decise di camminare nel vuoto, senza alcuna fune di sicurezza, sfidando la natura e i sui stessi limiti, entrando di fatto nella leggenda.

Per gli appassionati di musica non può mancare la lettura didiun'autobiografia che racconta l'amore per la musica rock, l'infanzia passata tra le mura di una famiglia sull'orlo del fallimento, ma anche l'impegno sociale e culturale, con cui Sinéad O’Connor ha sempre accompagnato i suoi testi e la sua figura pubblica.