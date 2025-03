Marco Pantani, dedicato a lui il secondo appuntamento del Festival L'Augusta

Ascolta ora 00:00 00:00

Marco Pantani è ancora nel cuore di tutti. La conferma arriva anche dall'ennesimo tutto esaurito di mercoledì sera alla Casa del Boia dove è stato presentato, come secondo appuntamento stagionale de L'Augusta – La Fortezza delle Idee, il volume “Marco Pantani per sempre”, una incalzante indagine firmata dal giornalista Davide De Zan che per l'occasione ha dialogato con una delle firme delle pagine culturali di Libero Quotidiano, Lorenzo Cafarchio.

La serata

Oltre un'ora e mezza di ricordi ed aneddoti, che avvalorano quanto il caso dello sfortunato ciclista, morto in circostanze mai del tutto chiarite nel 2004, sia vivo nella memoria collettiva. Pantani ha fatto sognare generazioni di sportivi, ha compiuto imprese leggendarie, ha regalato pagine incredibili a uno sport di per sé stesso popolare come il ciclismo.

Il ricordo di De Zan

“ Marco, è stato ucciso due volte: la prima quando da quasi vincitore del suo secondo Giro d’Italia è stato fermato ad un controllo antidoping che, solo dopo anni di indagine, è risultato essere stato effettuato contro ogni regola, la seconda nel residence di Rimini, dove è stato trovato il suo corpo senza vita, in una camera che palesemente, qualcuno ha visitato e contaminato prima e dopo la sua morte. Serate come questa credo rappresentino un doveroso omaggio alla vita di questo eroe triste, oltre che un servizio all’opera di verità che, dalla sua scomparsa, ho giurato di perseguire senza sconti ”, ha spiegato l'autore del libro.

Tanti i presenti

All'incontro, in mezzo ai circa duecento presenti, non sono mancati, oltre ai vertici del Comune – dal sindaco Mario Pardini al vice Fabio Barsanti e all'assessore alla Cultura Mia Pisano – tante facce del mondo dello sport, tra i quali Roberto Lencioni da tutti conosciuto come “Carube”, celebre meccanico di squadre professionistiche di ciclismo, nonché anima della celebre manifestazione Ciclostorica La Vinaria, che ha portato in mostra due maglie originali con cui Pantani ha conquistato, nella stessa stagione, Giro d’Italia e Tour de France.

Alla serata non è mancato il patrocinio della stessa Fondazione Marco Pantani, presieduta dalla nipote del ‘Pirata’, Serena Boschetti.

E' stato un appuntamento speciale

con ospiti speciali, per una persona speciale, Marco Pantani, un Uomo, prima che uno sportivo. Nessuno meglio di De Zan, considerato come uno di famiglia dagli stessi parenti del compianto ciclista, poteva rendergli onore

– commenta il presidente dell'Augusta”.