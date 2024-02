Matt Groening compie 70 anni: ecco come ha dato vita ai Simpson. Cinque curiosità

" Dio ci fa invecchiare per un motivo: diventare saggi e trovare i difetti in tutto quello che ha fatto" , Matt Groening. Una frase e la filosofia del genio visionario, papà dei Simpson e di altre serie iconiche come Futurama e Disincatato. Oggi compie 70 anni. Nato a Portland il 15 febbraio 1954 è l'ultimo di tre fratelli Patty, Lisa e Maggie, con il padre di origine tedesco-canadese e la madre di origine norvegese - statunitense. Un melting pot di etnie fondamentali per la sua creatività.

1) Il lavoro

Prima di iniziare il lavoro in televisione, Groening ha lavorato in un negozio di dischi fino al 1977 anno in cui si laurea in giornalismo presso Evergreen State College, Olympia a Washington, ma anche quello in cui fa uscire la striscia Life in Hell, che continua tuttora ad essere pubblicata su numerose riviste settimanali, ed è stata raccolta in una serie di libri. In Italia le sue strisce arrivano nel 2019 con la pubblicazione da parte di Coconino Press del volume Il grande libro dell’inferno.

2) La nascita dei Simpson

Con le strisce di Life in Hell, Groening andò alla Fox con l'idea di proporre un adattamento televisivo, ma spaventato da l'idea che qualcuno potesse prenderne i diritti, sviluppò al volo l'idea dei Simpson dando ai personaggi tutti i nomi dei suoi familiari.

3) I nomi dei familiari dei figli e dei luoghi

I suoi genitori, Homer e Marge e le sue sorelle minori, Lisa e Maggie. Groening ha anche un fratello e una sorella maggiori, Mark e Patty, che tuttavia non vennero inseriti. Patty divenne in seguito il nome di una delle sorelle di Marge nei Simpson, insieme a Selma. Per quanto riguarda Mark, decise che era un nome un po' troppo ovvio e quindi chiamò il quinto elemento della famiglia Bart (un anagramma di brat, ovvero monello). Non volendo utilizzare nomi di altri familiari, si rifiutò di dare un nome al padre di Homer, scegliendo piuttosto di uscire dalla stanza della riunione. Quando rientrò, gli scrittori avevano optato per il nome Abraham, che, casualmente, era il nome del nonno di Matt.

Groening ha chiamato anche i suoi figli Homer e Abe (diminutivo di Abraham). Il cognome originale del commissario Winchester, Wiggum, è il cognome di sua madre da nubile. Cresciuto a Portland, nell'Oregon sembra che abbia preso ispirazione per alcuni nomi di altri personaggi da quelli delle strade della sua città; per esempio Flanders, il reverendo Timothy Lovejoy, il sindaco Joe Quimby.

4) Le sue apparizioni nei Simpson

In alcune puntate de I Simpson, Groening compare in versione simpsoniana mentre nel 138º episodio Spettacolare (The Simpsons 138th Episode "Spectacular") compare in una versione completamente lontana dalla realtà, vecchio, rugoso, pelato, scorbutico, violento, con una benda a un occhio ed una pistola sei colpi in mano. Compare anche nella prima puntata di Futurama, nella caratteristica campana di vetro refrigeratrice per le teste dei defunti celebri, posizionata tra gli ex presidenti degli USA. Nel primo episodio di Futurama - la sua serie televisiva - Pilota spaziale 3000, rappresenta la sua testa all'interno di un barattolo con liquido conservante posta dentro l'Head Museum, ovvero un museo immaginario in una futura New York.

Sempre nel 138º episodio Spettacolare, viene definito da Troy McClure un ubriacone che avrebbe ideato i Gialli per pagare dei debiti di gioco.

Groening appare in versione simpsoniana anche nel videogioco de I Simpson del 2007 dove lui è l'antagonista principale.

5) Le predizioni

Per ben sei volte i Simpson hanno avuto la fortuna o forse dire il grande talento di predire il futuro. È successo per il pesce a tre occhi, pescato poi in Argentina, il cartello pubblicitario che spruzzava sangue, l'aereo ristoranto (realizzato poi in Colorado) il gioco di Farmville, le Torri Gemelle (Lisa mostra a Bart una guida di New York con in copertina le Torri e i numeri 11/9) e le cimici nascoste nelle case dall'Nsa per spiare i cittadini, con il cartone andato in onda nel 1977 e vennero poi installate nel 2005 e scoperte nel 2013.