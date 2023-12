"Il Pigiama a Pois", la storia di Natale di Eleonora Daniele

Sul lavoro è una professionista seria, una giornalista sempre in prima linea per la difesa dei più deboli, delle ingiustizie e delle tante "malattie sociali" che la cronaca di ogni giorno tristemente propone e che Eleonora Daniele, con garbo e grande competenza, racconta ogni mattina a Storie Italiane su Rai1 ormai da 11 anni. Nella vita privata però, è la mamma dolcissima di Carlotta, la piccola nata 25 maggio 2020, dal matrimonio con l'imprenditore Giulio Tassoni.

Una storia che profuma di magia

Ed è proprio a Carlotta, la bambina che " Mi ha cambiato la vita ", è dedicato la tenerissima favola Il pigiama a pois , che arriva dopo il suo precedente Quando ti guardo negli occhi (Mondadori) del 2021, dedicato alla scomparsa del fratello Luigi affetto da un disturbo dello spettro autistico, a cui la conduttrice era legatissima e per cui da anni porta avanti battaglie su questa patologia che presenta ancora lati molto oscuri.

Questa volta però è la tenerezza che ha mostrato nel piccolo volume, edito da San Paolo Edizioni. Una favola che profuma di Natale, della gioia incontenibile dei bambini che scartano i regali e della magia di un pigiamino a pois caldo e soffice trovato sotto l'albero illuminato. Un pigiama fatto apposta per celebrale le feste, perché in ogni pois c’è un’immagine natalizia. E quella sera, mentre in cielo c’è la luna piena, Carlotta va a dormire avvolta in quel meraviglioso abbraccio caldo e colorato e accade qualcosa di straordinario: tante storie, nuovi amici, altri luoghi renderanno questo Natale.