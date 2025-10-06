Ponti di Cultura: a Lucca torna LuBeC, laboratorio nazionale per l’innovazione culturale

La cultura come ponte tra persone, territori, generazioni e saperi: è questo il filo conduttore della XXI edizione di LuBeC – Lucca Beni Culturali, in programma l’8 e il 9 ottobre 2025 al Real Collegio di Lucca. Il titolo dell’edizione, “Ponti di Cultura”, è un invito al dialogo e alla collaborazione in un tempo segnato da grandi trasformazioni sociali, ambientali e tecnologiche.

Promosso da Promo PA Fondazione, con il patrocinio della Commissione Europea, LuBeC si conferma uno spazio di confronto tra pubblico e privato, istituzioni, imprese culturali e cittadinanza attiva, all'insegna della sostenibilità, dell’innovazione e dell’accessibilità.

Oltre 130 relatori per due giorni di dibattito

Con oltre 130 relatori italiani e internazionali, l’edizione 2025 propone una due giorni intensa, fatta di plenarie, cantieri tematici, talk, panel e laboratori. Al centro: welfare culturale, intelligenza artificiale, transizione digitale ed ecologica, imprenditorialità creativa e accesso alla cultura.

Ad aprire i lavori, una sessione plenaria che metterà in relazione cultura e intelligenza artificiale, insieme al tema del welfare culturale. Tra gli ospiti di rilievo: Federico e Jacopo Rampini, Lucia Castellano, Massimo Osanna, Ermete Realacci, Michele Guerra, Serena Bertolucci, Fabio Viola, Silvio Giordano, solo per citarne alcuni.

LuBeC: un ecosistema multidisciplinare per l’innovazione

“ LuBeC è dedicato a chi vuole essere parte attiva dello sviluppo socio-culturale del Paese ”, afferma Francesca Velani, direttrice della manifestazione e vicepresidente di Promo PA. Un’edizione che si rivolge a istituzioni pubbliche e private, fondazioni, operatori culturali, professionisti, studenti, imprese, enti del Terzo Settore.

Attraverso oltre 20 appuntamenti e 8 cantieri tematici, LuBeC propone uno spazio di confronto operativo dove buone pratiche, strumenti e policy dialogano con il mondo reale. Obiettivo: generare una cultura dell’innovazione radicata nei territori e fondata sui principi dell’Agenda 2030.

I cantieri tematici: tra digitale, AI e sostenibilità

I cantieri rappresentano il cuore pulsante di LuBeC. Ognuno affronta un tema strategico:

Cantiere ISIE : esplora le sfide e le opportunità dell’AI e delle esperienze immersive nella cultura, con un summit internazionale coordinato da Serena Bertolucci e protagonisti del mondo digitale come Fabio Viola e Silvio Giordano.

: esplora le sfide e le opportunità dell’AI e delle esperienze immersive nella cultura, con un summit internazionale coordinato da Serena Bertolucci e protagonisti del mondo digitale come Fabio Viola e Silvio Giordano. Cantiere MiC: il Ministero della Cultura porta a Lucca progetti su accessibilità, valorizzazione, innovazione e digitalizzazione del patrimonio, coinvolgendo musei, parchi archeologici e istituti territoriali.

il Ministero della Cultura porta a Lucca progetti su accessibilità, valorizzazione, innovazione e digitalizzazione del patrimonio, coinvolgendo musei, parchi archeologici e istituti territoriali. Cantiere Welfare Culturale : promuove la cultura come leva per il benessere collettivo, con interventi di esperti, istituzioni sanitarie e accademiche. Focus sul Manifesto per il Welfare Culturale.

: promuove la cultura come leva per il benessere collettivo, con interventi di esperti, istituzioni sanitarie e accademiche. Focus sul Manifesto per il Welfare Culturale. Cantiere Sostenibilità e Impatto : affronta il ruolo della cultura nella transizione ecologica, con il lancio dell’Osservatorio Eventi Sostenibili nella Cultura (OESC) e la presentazione della piattaforma CALIBRO, per misurare gli impatti dei progetti culturali secondo i 4 pilastri UNESCO.

: affronta il ruolo della cultura nella transizione ecologica, con il lancio dell’Osservatorio Eventi Sostenibili nella Cultura (OESC) e la presentazione della piattaforma CALIBRO, per misurare gli impatti dei progetti culturali secondo i 4 pilastri UNESCO. Cantiere Dicolab e Digitale: formazione, competenze digitali e data analysis per la cultura. Focus su art influencer, engagement, PNRR Cultura 4.0 e governance digitale.

formazione, competenze digitali e data analysis per la cultura. Focus su art influencer, engagement, PNRR Cultura 4.0 e governance digitale. Cantiere Imprese Culturali e Creative : dialogo tra enti locali, scuole, imprese e PA per rafforzare il sistema delle ICC e sostenere modelli di impresa culturale sostenibili.

: dialogo tra enti locali, scuole, imprese e PA per rafforzare il sistema delle ICC e sostenere modelli di impresa culturale sostenibili. Cantiere Turismo : spazio per una nuova visione di turismo culturale, con la presentazione del 21° Rapporto Federculture e focus su itinerari comunitari, slow tourism e rigenerazione territoriale.

: spazio per una nuova visione di turismo culturale, con la presentazione del 21° Rapporto Federculture e focus su itinerari comunitari, slow tourism e rigenerazione territoriale. Cantiere IMT – Alti Studi Lucca: riflessioni multidisciplinari sul patrimonio culturale, attraverso le ricerche di dottorandi della Scuola IMT, con un’attenzione a diritto, archeologia, museologia e arti visive.

Una fucina di idee e visioni per il futuro

Il programma alterna incontri istituzionali e momenti creativi, come la Jam Session finale, in cui professionisti, musei e operatori si confronteranno sull’impatto dell’AI nella cultura. Una chiusura dinamica e partecipativa per un evento che mira non solo a riflettere, ma anche a progettare il cambiamento.

Una manifestazione sostenuta da istituzioni e territorio

LuBeC è gratuito grazie al supporto del Comune di Lucca, Regione