Toni Capuozzo a Iria Incontra: il dibattito per parlare di guerra ai giovani

Giovedì 31 ottobre alle ore 21:00 al museo storico "Giuseppe Beccari", in via Gramsci 1/bis, nel capoluogo dell'Oltrepò andrà in scena il secondo appuntamento della rassegna Iria Incontra 2024 con protagonista, questa volta, il giornalista e reporter Toni Capuozzo.

Il libro di Toni Capuozzo

Friulano doc, Capuozzo torna a Voghera per presentare la sua ultima fatica letteraria, edita da Signs Publishing, Cos'è la guerra? I conflitti spiegati ai ragazzi e ai grandi (Signs Publishing), e alle 17,00 incontrerà gli studenti vogheresi nell'aula magna dell'IIS Galileo Galilei, per un dibattito sull'argomento che regalerà sicuramente molti spunti su un tema di strettissima attualità.

" Prosegue la rassegna - spiega in una nota l'assessore alla cultura del comune vogherese Carlo Fugini - all'insegna del giornalismo di alto livello. Questa volta avremo il piacere di dialogare con un professionista del calibro di Capuozzo che porterà gli iriensi nella dimensione delle battaglie e delle guerre che ha raccontato e visto in prima persona. Un uomo che ha iniziato a scrivere nel 1979 sul quotidiano Lotta Continua e che ha fatto, passando attraverso Panorama Mese, Epoca e la vicedirezione del TG5 della libertà intellettuale la sua bandiera ".

Giornalismo di alto livello