"Tornare a fiorire". Nel nome di Alda Merini una mostra con inediti

Due giorni di dibattiti, cultura e musica con una mostra dedicata ad Alda Merini nel novantaquattresimo anniversario della sua nascita e in concomitanza con la Giornata Mondiale della Poesia (21 marzo). L'appuntamento è a Sesto San Giovanni alla Galleria Campari, venerdì 21 e sabato 22 marzo. È il verso di Alda Merini (1931-2009), «Tornare a fiorire», a dare il titolo alla due giorni di dibattiti, esposizioni e musica organizzati da Cooperativa lotta contro l'emarginazione, in occasione dei suoi primi 45 anni passati a fianco dei soggetti in difficoltà. Si tratta di una serie di fotografie dell'artista con Lucio Dalla e Roberto Vecchioni, pannelli, oltre che libretti con aforime e poesie, di cui una dedicata a Dalla, un'altra a Gianni Versace, appunti manoscritti e notazioni della Merini che faranno da filo conduttore dei diversi appuntamenti.

«Con gli interventi di alcuni esperti a partire da parole chiave che guidano il nostro lavoro quotidiano, la musica, la mostra con materiali inediti di una poetessa come Alda Merini e la proposta di un'iniziativa come la Biblioteca Vivente, libri umani che raccontano la loro storia, vogliamo festeggiare i nostri 45 anni», spiega il presidente Riccardo Facci. Il punto di partenza dell'associazione è rappresentato dal disagio psichico, che la poetessa ha vissuto in prima persona.