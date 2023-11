“Valsesia sporca e industrializzata”. È bufera sul libro di Cognetti

Ancora una polemica campanilistica tutta italiana che nasce da un libro. Sotto accusa è finito il romanzo "Giù nella valle" di Paolo Cognetti, autore Premio Strega nel 2017. A scatenare la rabbia degli abitanti della Valsesia, una zona tra montagna e collina in provincia di Vercelli, sono alcuni passi del volume di Cognetti, che ha descritto senza troppi complimenti e in maniera molto cruda la valle e i suoi abitanti.

In particolare, tra i passaggi messi sotto accusa, c'è quello in cui la Valsesia viene definita come una terra dove " la pioggia sembra non fermarsi mai, e gli uomini lavorano duro, fumano come se non ci fosse un domani e prima di tornare a casa passano dall'osteria a ubriacarsi. Le donne li attendono con pazienza, mandano avanti la casa, sopportano le brutalità e gli eccessi dei mariti ". Parole che nella comunità locale sono state accolte con dispiacere e rabbia, considerate offensive e diffamanti. A lanciare l'accusa contro lo scrittore sono stati gli esponenti dell'Unione dei comuni della Valsesia. Quelle parole, secondo il presidente Francesco Pietrasanta, denotano " un'evidente scarsa conoscenza della nostra realtà, usata per le sue esigenze narrative senza alcun rispetto per la storia di questo territorio e dei suoi abitanti. Fa male, e fa molto arrabbiare, leggere parole così sprezzanti ".