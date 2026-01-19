“Il volto della Medusa”: in libreria il nuovo noir di Fabrizio Carcano

Arriva oggi, 19 gennaio, nelle librerie “Il volto della Medusa”, il nuovo romanzo di Fabrizio Carcano, pubblicato da Mursia Editore. Si tratta del diciannovesimo libro dello scrittore e giornalista, milanese di origine e bergamasco d’adozione, da anni punto di riferimento del giallo ambientato nel capoluogo lombardo. Il romanzo si inserisce nel filone noir tanto caro all’autore, intrecciando mistero e cronaca nera.

Due epoche, un’unica indagine

La storia si muove su un doppio piano temporale, tra la Milano dell’estate 1993 e quella del 2023, seguendo l’indagine condotta in prima persona da Federico Malerba, giornalista di cronaca nera cinquantenne. Negli ultimi giorni prima delle vacanze, Malerba viene inviato a Rapallo per raccontare il suicidio di un medico milanese, precipitato con l’auto da una scogliera. Ben presto scopre che la vittima è un suo ex compagno di liceo, un dettaglio che trasforma un incarico di routine in qualcosa di profondamente personale.

Un mistero che riemerge dal passato

Durante le operazioni di recupero del veicolo, i sommozzatori individuano sul fondale un’altra auto rimasta lì per decenni. All’interno viene trovato uno scheletro femminile privo della testa. Per Malerba, il ritrovamento riapre una ferita mai rimarginata, la possibilità che quei resti appartengano ad Antonia, una ragazza scomparsa nel nulla nel luglio del 1993, una sua conoscente dei tempi del liceo. Sono gli stessi giorni in cui Milano veniva sconvolta dalla strage di via Palestro, un contesto storico che fa da sfondo a una vicenda carica di tensione e oscurità.

Una verità pericolosa

Il giornalista decide di indagare autonomamente, scavando nei ricordi e nei silenzi del passato. Quella che emerge è una verità dolorosa e inquietante, capace di mettere a rischio la sua stessa vita. Un segreto sepolto per trent’anni, per il quale si può ancora uccidere o morire.

La Milano di ieri e di oggi

“ A fare da sfondo a questa doppia indagine c’è la Milano vera ”, spiega Carcano, “ quella che ho vissuto ventenne nel 1993 e quella di oggi: un viaggio nel nostro passato e nel nostro presente ”. Giornalista professionista e direttore editoriale della collana Giungla Gialla di Mursia, l’autore conferma anche in questo romanzo il suo legame profondo con la città e con la cronaca.

“Il volto della Medusa” verrà presentato in anteprima venerdì, 23 gennaio, alle 18.30 alla Mondadori Bookstore di largo Crocetta, un’occasione per incontrare l’autore e scoprire i retroscena del nuovo noir milanese.