Licia Nunez contro Andrea Montovoli: "Sei un ragazzo senza palle”

Nell'ultima puntata di Grande Fratello Vip, Licia Nunez è finita al televoto insieme a Serena Enardu; sebbene il televoto non sia eliminatorio, ma solamente atto a sancire la prima nominata della prossima puntata, la bionda attrice non sembra averla presa affatto bene.

A deludere maggiormente Licia Nunez è stato il voto a suo sfavore di Andrea Montovoli: tra i due, infatti, c'è una conoscenza che dura da oltre dieci anni. La donna prova a confrontarsi con Adriana Volpe e col collega per approfondire le motivazioni della scelta di quest'ultimo. Nonostante un nuovo battibecco con l'ex volto femminile de I Fatti Vostri, il vero obiettivo di Licia è quello di approfondire il suo rapporto con Montovoli, che considerava un amico.

In seguito alle risposte evasive di Andrea, Licia Nunez afferma categorica: "Per me sei un ragazzo senza palle, hai detto la stessa cosa a Denver e a Ivan. Hai undici persone da nominare e nomini l'unica persona che forse conosci un po' di più". Montovoli non sembra dello stesso avviso e mette in luce un giudizio diverso sulla loro conoscenza pregressa: "Perché dieci anni fa abbiamo fatto un programma insieme? Che cosa vuol dire". "Quando tu hai avuto i tuoi problemi, con tatto, io ti ho detto 'io sono qui'", ha aggiunto il ragazzo provando a cercare un punto di mediazione.

Licia rivendica il fatto di essersi confidata su questioni personali con Andrea e con altri coinquilini, ma anche in questo caso la percezione di Montovoli è molto diversa: "Abbiamo parlato una volta in un mese, con le altre persone ho parlato molto di più. Se rimani, nominami". La Nunez sembra visibilmente delusa dal comportamento del ragazzo: "Questa è la tipica motivazione. Io ho 41 anni, non ho bisogno di cercare delle motivazioni futili". "L'unica persona con cui mi arrabbio, da cui non me lo aspettavo, sei proprio tu. Potevo immaginare qualsiasi persona, ma non te. Per me resti veramente un uomo senza palle", ribadisce l'attrice.

Andrea Montovoli prova a spiegare meglio la sua posizione e aggiunge dell'altro: "E seconda motivazione per come hai reagito nei confronti di Adriana, hai sentito un discorso travisato in base a quello che ha detto anche Paola, dovevi parlare direttamente con lei, non in puntata". "Mi sembra assurdo adesso passare io per quella non trasparente, siete tutti seguaci di Adriana, che delusione", sostiene Licia.

Adriana prova a chiarire con la coinquilina: "Tu ti sei focalizzata sulla nomination e basta, la scorsa settimana io non ho pensato alle persone che mi hanno votato, non capisco cosa non vedi di chiaro in me". "È semplice Adriana, la tua per me è strategia; come per Rita, secondo me hai manipolato Antonella e Carlotta a votarla, vuoi passare come il simbolo per la purezza", afferma Licia, sancendo una spaccatura sempre più profonda all'interno della casa.