Amazon Prime Day ottobre 2022, le migliori macchine del caffè scontate

Caffè caldo, espresso oppure un cappuccino gustoso, rigenerante, e tutto preparato in casa grazie alle proposte in fatto di macchine da caffè degli Amazon Prime Day. Una serie di offerte imperdibili e super scontate tra le quali scegliere il prodotto più adatto per le proprie esigenze domestiche, con un occhio al risparmio. Un rituale imperdibile per gli amanti del chicco tostato e dell'aroma intenso, per un'esperienza unica come quella del bar.

Macchina da Caffè Automatica

Macchina automatica per il caffè e cappuccino, da preparare con la miscela più amata o con i grani tostati. È De'Longhi Perfetto S che permette di scegliere tra un caffè corto o lungo, o un aroma forte o leggero, con un gesto semplice: la pressione di un tasto. La manopola in dotazione consente di scegliere l'intensità dell'aroma, la quantità del caffè che si può preparare con la miscela o con i chicchi, grazie al comodo macinacaffé regolabile fino a 13 livelli di macinatura. Il montalatte in dotazione consente una miscelazione manuale del vapore e del latte per creare la densità ottimale della schiuma. Scopri il prodotto in offerta su Amazon.

Macchina da caffè montalatte cremoso

Philips 2200 Series è la macchina da caffè automatica per una bevanda buona come al bar, mentre il montalatte Panarello consente la preparazione di una schiuma di latte dalla consistenza perfetta. Il display touch intuitivo permette una degustazione personalizzata, grazie al menu My Coffee Choice così da regolare intensità e quantità. Completano l'esperienza il macinacaffè integrato con dodici impostazioni, 100% ceramica, e il sistema filtro AquaClean per un'acqua sempre pulita e purificata. Scopri il prodotto in offerta su Amazon.

Macchina Caffé Espresso Jolie

Jolie, la più piccola di casa Lavazza a Modo Mio vanta un design pulito e colorato, dall'utilizzo facile e immediato per un caffè dall'aroma intenso e profumato. In dotazione 64 capsule Lavazza crema e gusto intensità 12 incluse nella confezione, per un articolo facile da pulire e con spegnimento automatico dopo nove minuti. Scopri il prodotto in offerta su Amazon.

Macchina da Caffè Espresso Manuale

Modello nero per la macchina da caffè manuale Gaggia GG2016 con portafiltro pressurizzato, perfetta per preparare contemporaneamente due tazze di caffè come al bar. Il vaporizzatore in acciaio inox eroga vapore per emulsionare il latte oppure acqua calda per tè e tisane. Dal design compatto ed ergonomico comprender un serbatoio acqua e vassoio raccogligocce estraibili. Scopri il prodotto in offerta su Amazon.

Gioia macchina caffè espresso

L'omino con i baffi della Bialetti fa capolino anche dal design di questa macchina da caffè dal formato compatto e piccolo, ma elegante e allegra. Perfetta per ogni ambiente domestico, è Gioia della Bialetti per un vero espresso come al bar cremoso ed omogeneo grazie alla pompa 20 bar. Il sistema Thermoblock garantisce sempre la migliore temperatura per il caffè. Dotata di un serbatoio da 0,5 litri e di un cassettino che può contenere fino a 8 capsule. Scopri il prodotto in offerta su Amazon.

Macchina da caffè prosumer con macinacaffè Integrato

Anita della Lelit è un'esperienza unica per chi si avvicina al mondo delle macchine da caffè prosumer, pensata per i veri amanti del caffè. Si compone di un macinacaffè integrato ed unisce velocità di riscaldamento, semplicità e compattezza, mentre il display PID permette una maggiore precisione termica. La carrozzeria è interamente realizzata in acciaio inox, un materiale che assicura estrema resistenza alla corrosione e al calore. La caldaia da 250 ml è invece in ottone e garantisce durabilità nel tempo. Scopri il prodotto in offerta su Amazon.