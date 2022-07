I prodotti must have per la cucina, le offerte per gli Amazon Prime Day 2022

La cucina è il cuore pulsante della casa, il luogo perfetto per sperimentare nuove ricette e interagire in modo rilassato e conviviale. Per questo è importante progettarne lo spazio in modo da poter usufruire di accessori e articoli indispensabili, non solo belli da vedere ma anche fortemente funzionali. Ecco che l'Amazon Prime Day 2022 offre tutte le opportunità per acquisti di design, dalla linea moderna e a prezzi convenienti. Un appuntamento davvero irrinunciabile per gli appassionati dell'high tech da cucina, alla ricerca di prodotti dalla spiccata praticità, funzionali e qualitativamente interessanti. Scopriamo insieme tutte le offerte per i must have da cucina.

Amazon Pime Day 2022, tutte le offerte per una cucina moderna

Le occasioni si susseguono con un ritmo incalzante, tanto che non sarà difficile imbattersi nell'oggetto dei propri sogni. Scopriamo insieme i must have che non possono assolutamente mancare in cucina, tutte le proposte più allettanti ed economiche di oggi.

Friggitrice ad aria calda

Cucina senza olio la friggitrice ad aria Easy Fry Deluxe della Moulinex, un articolo multifunzionale con quattro tipologie di cottura: friggere, arrostire, cuocere e grigliare. Tutto grazie alla presenza di otto comodi programmi impostati per preparare tutte le pietanze preferite, dalle patatine fritte alla cotolette, passando per gamberetti, torte, pizza, pesce, grill e arrosto. La capienza XL di 4,2 L consente di cuocere contemporaneamente fino a sei porzioni, grazie al selettore di temperatura di precisione calibrato tra 80 °C e 200 °C, garantendo risultati ottimali con ogni ricetta. Merito della tecnologia Air Pulse in grado di fornire un flusso d'aria calda, dall'alto verso il basso, per una croccantezza esterna senza pari e per pietanze sane e gustose. In dotazione un grande pannello touchscreen digitale e un timer elettronico con spegnimento automatico con allarme acustico. Solitamente in vendita a 147,00 euro è disponibile al prezzo scontato di 79,99 euro.

Bistecchiera Elettrica con Piastre Rimovibili

Bistecchiera Optigrill della Rowenta, con sei programmi automatici di cottura in grado di adattare la temperatura alla tipologia di cibo da preparare. Un prodotto facile da utilizzare, in grado di semplificare tutte le fasi di preparazione grazie alla presenza dell'indicatore di cottura, con colorazioni differenti. Blu, poi verde a inizio cottura, giallo per cottura al sangue, arancione per cottura media e rosso per una carne ben cotta. Una cucina innovativa e immediata, anche grazie al sensore automatico che rileva la misura, lo spessore e il numero dei cibri posti sulla griglia, così da autoregolare temperatura e tempistiche. Sei i programmi di cottura per un articolo perfetto per preparare pietanze prelibate per tutta la famiglia. Si passa dai consueti 219,99 euro ai 99,99 euro scontati.

Set di Pentole e Padelle Antiaderenti in Alluminio per Gas e Forno

Un set davvero ricco quello di Ingenio Essential di Lagostina, 14 pezzi in alluminio antiaderente Meteorite Resistium e fondo serigrafato antiscivolo. Il rivestimento antiaderente è sicuro, durevole, rinforzato e resistente, non fa attaccare i cibi, è senza PFOA, cadmio e piombo. Una linea salvaspazio impilabile composta da casseruole, padelle, tegame, wok, coperchi in vetro e salvafreschezza, con 2 manici amovibili. L'indicatore Lagospot, al centro della padella, cambia colore quando si è raggiunta la temperatura giusta per iniziare la cottura. Tutti i corpi pentola, senza i manici, sono adatti per cotture su gas e al forno fino a 250 °C, per la conservazione in frigo e per servire a tavola. Come costo si passa dai 159,99 euro ai 89,99 euro scontati .

Forno pizza

Gli amanti del genere non possono farsi sfuggire il forno pizza Delizia di G3 Ferrari, un must have completamente made in Italy. Un prodotto di qualità e di stile, grazie alla vasta gamma di colori disponibili. Il forno pizza raggiunge rapidamente i 400 °C ideali per la cottura, grazie alla presenza di due resistenze poste rispettivamente nella volta e sotto la platea della camera di cottura, con un ridotto consumo di corrente: max 1200Wh. I due piatti di pietra refrattaria di 31 cm di diametro preservano il calore per una preparazione perfetta. In dotazione anche una comoda palette in alluminio per pizza e un ricettario. Il costo passa dai soliti 164,50 euro ai 92,99 euro scontati .

Impastatrice planetaria

Un prodotto ambitissimo per gli appassionati di pasticceria e ricette, l'impastatrice planetaria Masterchef Grande della Moulinex. Una capienza XL per un articolo potente e funzionale, grazie ai 1.500 W e ai suoi 3 utensili di qualità in metallo pressofuso. In dotazione un ampio recipiente da 6,7 litri, il duplice movimento planetario di miscelazione e tutto il kit per la preparazione di cibi dolci e salati. Il tutto agevolato dalle 8 tipologie di velocità e dalle quattro prese elettriche. Dal design elegante ma dalla struttura robusta, l'impastatrice planetaria è un supporto indispensabile per raggiungere livelli sempre più alti in cucina. Il costo passa dai consueti 642,99 euro ai 294,98 euro scontati .

Gelatiera Gran Gelato

Di Ariete ecco la soluzione contro il caldo afoso, la Gelatiera Gran Gelato per un prodotto fatto in casa, sano e pronto in trenta minuti. Tutto merito della capienza del cestello a doppio isolamento da 1,5 litri, che si congela facilmente in freezer e sempre pronto all'uso. Dal gelato al sorbetto, allo yogurt gelato, una preparazione sempre sotto controllo grazie al coperchio trasparente, con la comoda fessura presente sul coperchio utile per inserire gli ingredienti in modo facile e semplice. Si pulisce rapidamente, per un prodotto venduto solitamente a 50,00 euro, ora scontato a 30,99 euro .

Questo articolo contiene link di affiliazione. Scopri di più