Oroscopo settimana dal 16 al 22 marzo 2022

Ariete

Un oroscopo di grande grinta, quello offerto dalle stelle per i nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia si rivela appassionante e romantica, con i partner pronti anche a sperimentare qualche fantasia inedita. Buone notizie anche sull'ambito lavorativo, dove potrebbero arrivare piccole soddisfazioni economiche.

Toro

Settimana mediamente piacevole, quella concessa dagli astri ai nati nel segno del Toro. La sfera amorosa si caratterizza per una buona intesa fra i partner, soprattutto sul versante più comunicativo del rapporto. Qualche freno in più in ufficio, ma senza eccessive preoccupazioni.

Gemelli

Sette giorni interessanti, quelli in arrivo per i nati nel segno dei Gemelli. La sfera sentimentale offre un buon romanticismo, ma saranno soprattutto i single a ritrovare la motivazione per gettarsi nella conquista. In ufficio, invece, spazio ai compiti più creativi.

Cancro

Un oroscopo un po' stanco, quello previsto dalle stelle per i nati nel segno del Cancro. La vita di coppia non si caratterizzerà per una grande spinta romantica e sarà necessario anche impegnarsi sul fronte della comunicazione. Sul lavoro, nel mentre, bisogna evitare di dimostrarsi aggressivi con colleghi e superiori.

Leone

Settimana decisamente interessante, quella garantita dagli astri per i nati nel segno del Leone. La sfera amorosa offre una buona malizia, la passione avrà la meglio in tutte le attività della coppia. In ambito professionale, però, bisogna evitare di affrontare discussioni seguendo solo l'istinto.

Vergine

Sette giorni di alti e bassi, quelli in arrivo per i nati nel segno della Vergine. La vita di coppia non concede un enorme romanticismo, tuttavia i partner saranno in grado di ritagliare i loro spazi di intimità. Sul fronte lavorativo, serve più attenzione alle questioni economiche.

Bilancia

Un oroscopo un po' rallentato, quello offerto dai pianeti ai nati nel segno della Bilancia. La vita amorosa non si rivela particolarmente intima, i partner dovranno impegnarsi molto sul dialogo. In ufficio, nel frattempo, meglio recuperare qualche compito rimasto in sospeso.

Scorpione

Sette giorni mediamente tranquilli, quelli in arrivo per i nati nel segno dello Scorpione. La sfera relazionale offre una media intesa fra i partner, mentre i single potranno di certo approfittare di nuove avventure. In ambito professionale, invece, meglio non lanciarsi in discussioni per questioni futili.

Sagittario

Settimana promettente, quella voluta dagli astri per i nati nel segno del Sagittario. La vita di coppie offre una buona complicità fra i partner, anche sul versante più fisico del rapporto. In ufficio, nel frattempo, potrebbero arrivare delle nuove opportunità.

Capricorno

Un oroscopo un po' stanco, quello voluto dai pianeti per i nati nel segno del Capricorno. La sfera amorosa si rivela spenta e poco romantica, forse perché i partner non riescono a comunicare appieno le loro emozioni. La sfera professionale potrebbe richiedere attenzione a qualche lungaggine burocratica.

Acquario

Settimana interessante, quella promessa dalle stelle ai nati nel segno dell'Acquario. L'ambito amoroso non desta particolari preoccupazioni, anzi sarà caratterizzato da una rinnovata passione. In ufficio, nel frattempo, è giunto il momento di dimostrarsi più creativi.

Pesci

Sette giorni tranquilli, quelli in arrivo per i nati nel segno dei Pesci. La sfera amorosa non è particolarmente passionale, tuttavia i partner sapranno ritagliarsi dei momenti di intensa intimità. Sul fronte lavorativo, nel frattempo, meglio non farsi guidare da ansie e istinti.