Oroscopo settimana dal 26 aprile al 2 maggio 2021

Ariete

Un oroscopo mediamente tranquillo, quello previsto dalle stelle per i nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia non appare particolarmente romantica, ma verso il weekend si potranno vivere momenti di inedita passione. In ufficio, arrivano novità sul fronte di stipendi ed entrate.

Toro

Settimana particolarmente ricca, quella prevista dai pianeti per i nati nel segno del Toro. La sfera di coppia si rivela molto romantica, con i partner pronti a lanciarsi nella sperimentazione ma anche nel dialogo. Qualche intoppo in più in ufficio, dove bisognerà limitare l'aggressività.

Gemelli

Sette giorni senza grandi intoppi, quelli voluti dagli astri per i anti nel segno dei Gemelli. La sfera amorosa non offre un grande romanticismo ai partner, anche se non mancheranno dei momenti di divertente malizia. In ambito professionale, invece, è tempo di puntare sulla creatività.

Cancro

Un oroscopo energico, quello promesso dalle stelle per i nati nel segno del Cancro. La vita di coppia si caratterizza per una rinnovata passione, anche se le attenzioni dei partner potrebbero risultare troppo sbilanciate sul versante fisico del rapporto. Sul fronte professionale, invece, è necessario gestire con più diplomazia le discussioni.

Leone

Sette giorni ancora un po raffermi, ma non eccessivamente preoccupanti, quelli in arrivo per i nati nel segno del Leone. La sfera amorosa non si rivela particolarmente intrigante, anche se non mancheranno dei momenti di passione, soprattutto per i single in cerca di divertimenti. Sul lavoro, nel frattempo, è meglio dedicarsi ai compiti di routine.

Vergine

Settimana di piccola rinascita, seppur con qualche ostacolo da superare, quella offerta dalle stelle ai nati in Vergine. La sfera di coppia regala un rinnovato romanticismo, accompagnato da una nuova capacità di dialogo fra i partner. In ambito professionale, nel frattempo, si potranno valutare nuovi progetti.

Bilancia

Un oroscopo non particolarmente stressante, quello assicurato dai pianeti per i nati nel segno della Bilancia. La vita di coppia offre una buona malizia, ma i partner saranno chiamati a impegnarsi maggiormente sul fronte del dialogo. In ufficio, nel mentre, giungono importanti novità in fatto di contratti.

Scorpione

Sette giorni tranquilli, ma con qualche piccola sorpresa, quelli in arrivo per i nati nel segno dello Scorpione. La sfera amorosa non si rivela particolarmente romantica, tuttavia torna la grande passione, con una maliziosa sperimentazione fra i partner. In ambito professionale, invece, verrà confermato un progetto in partenza.

Sagittario

Settimana tranquilla, non priva di piccole novità, quella voluta dagli astri per i nati nel segno del Sagittario. La vita amorosa richiede un maggiore impegno fra i partner, soprattutto in termini di dialogo, ma non mancheranno momenti divertenti e passionali. In ufficio, nel frattempo, spazio alla creatività.

Capricorno

Un oroscopo un po' rallentato, quello offerto dalle stelle ai nati nel segno del Capricorno. L'ambito amoroso potrebbe risultare poco energico e passionale, anche se fra i partner non mancheranno degli attimi di sincero romanticismo. Sul fronte professionale, invece, è meglio non mettere a dura prova la pazienza di colleghi e superiori.

Acquario

Settimana mediamente rilassata, quella prevista dai pianeti per i nati nel segno dell'Acquario. La sfera amorosa è più maliziosa che romantica: il weekend sarà caratterizzato da una grande voglia di sperimentazione, anche per i single in cerca di conquiste. Sul lavoro prosegue il periodo di gratificazioni economiche.

Pesci

Sette giorni senza grandi intoppi, quelli voluti dalle stelle per i nati nel segno dei Pesci. La vita di coppia regala momenti più romantici del solito, mentre i partner potranno superare un battibecco recente. In ufficio, nel frattempo, spazio a nuovi e appaganti progetti.