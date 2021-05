Oroscopo settimanale dal 24 al 30 maggio 2021

Ariete

Un oroscopo abbastanza intrigante, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno dell'Ariete. La sfera amorosa regalerà ancora molto romanticismo, unito anche a una buona capacità di dialogo fra i partner. Qualche intoppo invece a livello lavorativo, dove bisognerà sapere gestire alcune tensioni.

Toro

Sette giorni tranquilli, ma non particolarmente elettrizzanti, quelli previsti dai pianeti per i nati nel segno del Toro. La vita di coppia offre una media sintonia fra gli innamorati, ma potrebbe mancare un po' di grinta sul versante fisico del rapporto. In ufficio, nel frattempo, arrivano novità in termini di contratti.

Gemelli

Settimana entusiasmante, quella voluta dagli astri per i nati nel segno dei Gemelli. La vita di coppia offre sia romanticismo che momenti più maliziosi, tuttavia i single potrebbero faticare nella conquista. In ambito professionale, nel mentre, sono in arrivo interessanti gratificazioni economiche.

Cancro

Un oroscopo abbastanza rilassante, quello offerto dalle stelle ai nati nel segno del Cancro. L'ambito amoroso non offre un grande romanticismo, tuttavia i partner saranno spinti dalla grinta e dalla voglia di sperimentazione. In ufficio, meglio non ricorrere a toni aggressivi nei confronti di colleghi e superiori.

Leone

Settimana senza grandi intoppi, quella voluta dai pianeti per i nati nel segno del Leone. La vita di coppia si caratterizza per una buona intesa fra i partner, con anche dei momenti di inedito romanticismo. In ufficio, nel frattempo, è giunto il momento di prepare un progetto da lanciare durante l'estate.

Vergine

Sette giorni privi di grandi scossoni, quelli voluti dagli astri per i nati nel segno della Vergine. La sfera amorosa non offre una grande passione agli innamorati, tuttavia non vi saranno nemmeno grandi battibecchi. In ambito professionale, invece, meglio concentrarsi sulle questioni più pratiche.

Bilancia

Un oroscopo di buone prospettive, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno della Bilancia. La vita amorosa si rivela passionale e romantica, aiutata anche da una migliore capacità di dialogo fra i partner. La sfera lavorativa premia invece i compiti più creativi.

Scorpione

Sette giorni non eccessivamente grintosi, quelli offerti dai pianeti per i nati nel segno dello Scorpione. L'ambito amoroso non garantisce un enorme romanticismo fra i partner, ma non mancheranno dei momenti di sperimentazione più intima. In ufficio, nel frattempo, meglio tenere a bada degli istinti mediamente aggressivi.

Sagittario

Settimana un po' a rilento, ma senza grandi preoccupazioni, quella in arrivo per i nati nel segno del Sagittario. La vita amorosa non si rivelerà particolarmente romantica, mentre il versante più fisico richiederà maggiore impegno. In ambito professionale, nel mentre, è tempo di recuperare qualche progetto rimasto in sospeso.

Capricorno

Un oroscopo non particolarmente energico, ma nemmeno preoccupante, quello offerto dai pianeti ai nati nel segno del Capricorno. La vita di coppia non si rivela eccessivamente romantica, mentre sul versante fisico della relazione si pò fare certamente di più. In ufficio sono invece arrivo novità.

Acquario

Settimana da dedicare al relax, quella offerta dalle stelle ai nati nel segno dell'Acquario. La vita di coppia offre un buon romanticismo ai partner, tuttavia i single potrebbero ritrovarsi impacciati nella ricerca di nuove conquiste. Sul fronte professionale non si rilevano invece grandi problemi.

Pesci

Sette giorni di buone prospettive, ma anche di qualche piccolo ostacolo da superare, quelli in arrivo per i nati nel segno dei Pesci. La vita di coppia non offre un grande romanticismo, ma non mancherà invece uno slancio più passionale e fisico fra i partner. La creatività è invece premiata sul lavoro.