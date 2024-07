"Il verminaio" dei dossieraggi

Ascolta ora 00:00 00:00

Che fine ha fatto il verminaio scoperchiato dall'inchiesta di Perugia sui presunti dossieraggi? L'indagine rischia di spostarsi a Roma nonostante le rivelazioni del pm Antonio Laudati contenute nell'omonimo libro di Brunella Bolloli e Rita Cavallaro, (Il verminaio, Baldini+Castoldi, pagg. 240, euro 17). I dossier a carico di politici, ministri e vip da Silvio Berlusconi a Fedez sulle Segnalazioni di operazioni sospette che l'ufficiale della Guardia di Finanza Paquale Striano - responsabile Sos alla Dna - avrebbe trasmesso ad alcuni giornalisti su suggerimento di ignoti informatori o committenti, sarebbero stati fatti circolare quando la responsabilità del gruppo Sos non era più dello stesso Laudati, indagato assieme a Striano. Per il pg di Perugia Sergio Sottani comunque sui magistrati della Dna dovrebbe essere competente la Capitale, e questo significherebbe dover ricominciare tutto da capo. Servirà il parere della Corte di Cassazione, come ha anticipato Giacomo Amadori sulla Verità nei giorni scorsi.

Il volume ricostruisce tutti i passaggi e i magheggi del sistema di spionaggio interno alla Procura nazionale antimafia, come ipotizzato dal ministro della Difesa Guido Crosetto e come scoperto dalla Procura umbra. La caccia alle informazioni sensibili, capaci di rivelare strategie industriali e scenari politici o scatenare scandali sui giornali per presunti rapporti borderline, sarebbe in piedi da almeno tre, quattro anni e avrebbe avvelenato anche il Vaticano, vista l'attenzione dei presunti spioni per le vicende legate all'ex segretario di Stato Vaticano monsignor Angelo Becciu ma anche le recentissime indagini su Giovanni Toti, anch'egli illecitamente spiato, non è ancora chiaro su richiesta di chi né perché.

«C'è un filo rosso che sembra all'improvviso unire centinaia di storie italiane e di persone finite nei guai in un'unica inquietante trama segreta», scrive nella sua prefazione il direttore del Tempo Tommaso Cerno. La caccia ai mandanti, competenza territoriale permettendo, deve ancora iniziare.