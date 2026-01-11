L'informazione libera viaggia su tivùsat. Sette nuovi canali di opposizione russa

L'offerta televisiva gratuita di tivùsat si amplia con l'ingresso di sette nuovi canali riconducibili al progetto Svoboda (libertà), una rete di emittenti dell'opposizione russa già attiva in diversi Paesi europei. Non si tratta semplicemente di un ampliamento dell'offerta, ma di un contributo per portare sugli schermi degli italiani un'informazione alternativa a quella controllata dal regime di Mosca. Il progetto Svoboda è sostenuto da Reporters Sans Frontières e si propone di garantire un'informazione libera, plurale e accessibile.

Alla base dell'operazione vi è il lavoro di numerosi giornalisti indipendenti che, negli ultimi anni, sono stati costretti all'esilio a causa delle crescenti restrizioni alla libertà di stampa in Russia e che oggi possono continuare la propria attività professionale attraverso questa rete.

In un contesto in cui la quasi totalità delle emittenti televisive è sottoposta al diretto o indiretto controllo del potere politico, Svoboda prova a costruire uno spazio alternativo di racconto, analisi e confronto.

I sette canali Svoboda, Russia's Future, Svoboda+, Svoboda News, Gordon Live, Belarus Tomorrow ed eQtv sono pensati per raggiungere in primo luogo il pubblico di lingua russa, in particolare nei territori caratterizzati da una forte limitazione della libertà di stampa e dell'accesso all'informazione. I contenuti offrono un flusso informativo continuo su ciò che accade in Russia e fuori dalla Russia, con focus specifici dedicati alla Bielorussia e al conflitto in Ucraina. Alla conduzione dei programmi figurano alcuni tra i più noti giornalisti russi indipendenti, dichiaratamente oppositori del governo di Vladimir Putin, spesso a costo di persecuzioni personali e professionali. Il canale principale, Svoboda, ospita alcuni dei format più seguiti del giornalismo indipendente russo contemporaneo. Tra questi le interviste di Irina Shikhman con Let's Talk?, le inchieste di Roman Anin con I Stories e New Puppets, programma di satira politica che utilizza celebri pupazzi adattati alla realtà russa per raccontare il potere e i suoi meccanismi attraverso l'ironia. Un linguaggio popolare e diretto che riesce a parlare a un pubblico ampio, superando i confini tradizionali dell'informazione politica. Russia's Future è caratterizzato dalla collaborazione con Julia Navalnaya, vedova di Alexei Navalny, e con la Fondazione FBK (Anti-Corruption Foundation). Il canale propone interviste, dibattiti e numerosi approfondimenti in diretta, con un'attenzione particolare ai temi della corruzione, del potere economico e delle responsabilità politiche, elementi centrali nella narrazione critica del sistema russo contemporaneo.

I canali Svoboda Plus e Svoboda News ampliano l'offerta informativa con programmi di intrattenimento culturale e approfondimento storico, come la docu-serie From Breznev to Putin, che ripercorre decenni di storia russa per aiutare a comprendere le radici dell'attuale assetto di potere. Gordon Live, condotto dal commentatore ucraino Dmitry Gordon, propone interviste ai dissidenti russi e aggiornamenti diretti dal fronte del conflitto ucraino. Belarus Tomorrow è dedicato alla realtà bielorussa, con contenuti specifici sul contesto politico e sociale del Paese, mentre eQtv è un canale tematico multilingua incentrato sull'educazione digitale, pensato per quei territori in cui l'accesso a Internet è limitato o soggetto a censura.

Con l'ingresso dei canali Svoboda, tivùsat (partecipata da Rai, Mediaset e Tim) rafforza il suo ruolo di piattaforma satellitare gratuita di riferimento nell'area europea, capace di offrire non solo intrattenimento, ma anche pluralismo informativo e contenuti di alto valore civile.

In una fase storica segnata da guerre, propaganda e progressiva compressione della libertà di stampa, l'arrivo di queste emittenti rappresenta un segnale forte: l'informazione indipendente può ancora trovare spazio e pubblico, anche quando nasce in esilio e si propone come sfida diretta ai regimi autoritari.

VG