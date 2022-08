Viaggiare è un piacere che non passa mai di moda ma che richiede sempre di più quel minimo di organizzazione iniziale per rendere l'esperienza davvero divertente e rilassante. Soprattutto per chi ama recarsi nelle città italiane che è possibile visitare a piedi, potendo quindi lasciare a casa la propria auto.

In questo caso si tratta soprattutto di compiere una buona scelta al momento di decidere la propria destinazione. Diverse sono le città italiane da visitare a piedi, da nord a sud, per una vacanza relax all'insegna della cultura e del divertimento. Ecco alcuni esempi tra le mete più amate della Penisola.

Città italiane da visitare a piedi, Siena

Il capoluogo di provincia toscana è tra le città italiane più facili da visitare a piedi. Siena presenta un centro storico ricco di attrazioni culturali, ma anche enogastronomiche, il tutto concentrato in una superficie relativamente poco ampia; in lunghezza misura all'incirca 1,5 km.

Degna di nota è soprattutto piazza del Campo, dove due volte all'anno si svolge il Palio di Siena. A favorire l'accessibilità a piedi del centro città è anche la pressoché totale assenza di dislivelli importanti nei vari spostamenti e la possibilità di visitare la maggior parte delle attrazioni nell'arco di una giornata.

Firenze

Per la seconda città italiana da visitare a piedi rimaniamo in Toscana, anche se ci spostiamo direttamente nella Culla del Rinascimento. Si tratta quindi di Firenze, capoluogo di regione e tra le mete più amate di tutto il mondo, dai turisti stranieri come da quelli nostrani.

Molti dei musei, dei luoghi e delle bellezze di Firenze sono concentrate nel centro storico, da Palazzo Vecchio alla Galleria degli Uffizi, limitando la necessità di spostamenti prolungati. Come accade per Siena, anche qui i dislivelli saranno limitati, agevolando la camminata. Chi volesse però raggiungere punti un po' più distanti tra loro potrà senz'altro affidarsi ai vari servizi di bici e monopattini elettrici, segway o al trasporto pubblico cittadino.

Roma

Arriviamo ora nella Capitale, a Roma. Nonostante le difficoltà riscontrate dai romani che hanno necessità di muoversi da e per le zone periferiche, per un turista la città si mostra piuttosto facile da visitare a piedi. Questo perché anche qui per raggiungere monumenti e luoghi simbolo le distanze sono spesso percorribili senza l'utilizzo dell'auto.

Una volta raggiunto il centro storico basterà organizzare la propria visita in zone, affindandosi quando necessario all'utilizzo delle linee metropolitane A e B. Anche a Roma, come per Firenze, sono previsti servizi per la mobilità dolce elettrica come bici e monopattini. Qualche dislivello in più rispetto alle due precedenti ma niente di particolarmente difficoltoso.

Città da visitare a piedi, Torino

Spostandoci un po' più al Nord troviamo Torino, dove le gallerie storiche e i portici la fanno da padroni nel pieno centro della città. Anche qui la zona centrale è piuttosto raccolta e priva di salite o discese marcate, tanto da rendere la città facilmente visitabile a piedi.

Particolarmente consigliati sono i percorsi che vanno da piazza Castello fino a Porta Nuova, oppure piazza Vittorio Veneto e infine la chiesa della Gran Madre. Il tutto senza trascurare una delle attrazioni principali della città, la Mole Antonelliana.

Lecce

Chiudiamo con una località del Sud Italia, Lecce. La città salentino offre un centro storico davvero caratteristico e ricco di luoghi visitabili a piedi. Dal Duomo fino alla basilica di Santa Croce, passando poi per l'anfiteatro romano e altro ancora.

Tra le bellezze di Lecce, che è possibile ammirare visitandola a piedi, trova spazio anche una singolare leggenda. Si racconta che la testa in pietra che emerge da un edificio all'incrocio tra piazzetta Epulione e via Federico D'Aragona sia stata fatta realizzare da un giovane che da poco aveva perso la sua amata ma che non voleva perderne il ricordo dello splendido viso.