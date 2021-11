Storie, leggende e guide turistiche: i libri da comprare per il Black Friday

Chi non ha mai avuto la curiosità di conoscere nel dettaglio le storie e le leggende legate al territorio italiano? La maggior parte dei luoghi del Belpaese cela tradizioni particolari, spesso messe nero su bianco su libri e manuali dedicati ai luoghi meno conosciuti e agli itinerari più suggestivi.

Il Black Friday 2021 su Amazon rappresenta l'occasione perfetta per soddisfare la propria curiosità e acquistare libri e guide turistiche che illustrano le bellezze italiane da un punto di vista molto particolare, permettendo di compiere un viaggio interessante e stimolante tra i misteri e le peculiarità locali.





Racconti popolari

I più curiosi e appassionati di racconti popolari e leggende locali, possono trovare numerosi spunti nel testo a cura di Lina Anielli dal titolo “Racconti popolari”, un viaggio fra le saghe, i miti, le leggende e le tradizioni italiane che hanno come base elementi appartenenti alla realtà, ma arricchiti dalla fantasia delle persone che nel tempo hanno trovato il modo di dare una spiegazione a fenomeni e pratiche insolite.

Folletti e fate d’Italia

Focalizzato sul folklore italiano e in particolare sulle fate e sui folletti, il testo di Mario Contino intitolato “Folletti e fate d'Italia”: un vero e proprio trattato sugli spiriti della natura che elenca le leggende regione per regione mettendo in evidenza come il medesimo racconto sia stato reinterpretato e diffuso nelle diverse zone d’Italia con caratteristiche sempre differenti.

Fantasmi d’Italia

Pierluigi Serra è invece l’autor di “Fantasmi d'Italia”, un itinerario suggestivo sulle tracce dei fenomeni più misteriosi e inspiegabili del Belpaese. Il libro disegna un itinerario ideale, regione per regione, dei luoghi ancora oggi caratterizzati da misteri irrisolti. Da Villa Foscari e Ca' Dario di Venezia alla Villa delle Streghe in Lombardia, solo per fare alcuni esempi. È un ricco vademecum per conoscere nel dettaglio alcuni degli enigmi che caratterizzano ancora oggi il territorio nazionale.

Italia in 52 weekend

“Italia in 52 weekend. Itinerari inconsueti tra natura, arte e tradizioni” è una guida di 320 pagine dedicata ai percorsi italiani meno conosciuti di ogni regione, dai borghi Walser del Monte Rosa alle lagune della costa adriatica. Gli autori propongono itinerari di viaggio per conoscere le regioni in modo approfondito e condividere le usanze locali, perfetti per chi ama i viaggi senza fretta alla ricerca delle radici storiche di ogni sito.

Italia on the road

Un altro testo dedicato agli itinerari italiani è “Italia on the road. 40 itinerari alla scoperta del paese”, realizzato da Paula Hardy Duncan Garwood. Un percorso ricco di descrizioni e consigli degli esperti, perfetto sia per chi cerca scenari selvaggi sia per coloro che preferiscono visitare città movimentate e caotiche.

In viaggio tra i borghi d’Italia

Andra Petroni, invece, ha realizzato una interessante guida dedicata ai borghi italiani: “In viaggio tra i borghi d'Italia”, permette di esplorare 92 luoghi della penisola “incastonati” tra tutte le regioni, raccontati da chi li vive e li ama.

Conosco un posto, Milano

Per chi adora Milano ma vorrebbe conoscere tutto di questa città, Caterina Zanzi ha trasformato il suo blog in una guida originale e del tutto inedita: “Conosco un posto. Milano” permette di scoprire cinquecento posti imperdibili del capoluogo lombardo, focalizzando l’attenzione sul suo volto conviviale, sugli angoli inediti e sulle location imperdibili. Il volume propone attività per tutti i gusti, dall'aperitivo in terrazza allo shopping, dagli eventi serali ai musei e monumenti cittadini più celebri.

