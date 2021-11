Quale libro regalare ai nipoti? Risparmia con il Black Friday

Il Black Friday è finalmente arrivato: la giornata di shopping online e non, che consente di risparmiare su molti prodotti, vede tra i suoi protagonisti anche il libro. E in particolare i libri per bambini. Quando si hanno nipoti, non è sempre facile orientarsi tra i tanti titoli presenti nei cataloghi dei vari editori. Inoltre, bisogna assicurarsi prima che i genitori abbiano tempo e voglia di aiutare i più piccoli a leggere: nel segmento sotto i 6 anni, infatti, i bimbi avranno bisogno sicuramente di qualcuno che legga per loro. Di seguito alcuni consigli.

Per la primissima infanzia ci si può orientare su titoli che possono avere una valenza educativa, ma è fondamentale soprattutto che ci siano tante coloratissime illustrazioni. Aiutano infatti a catturare l’attenzione del bambino e lo stimolano sotto il profilo della crescita. Mano a mano che si va avanti con l’età dei nipoti, si può invece orientare la propria scelta su qualcosa di più maturo.

Tantissimo bene

È mai possibile che un gatto e un pesce diventino amici? In “Tantissimo bene” di Emile Jadoul accade proprio questo. Si tratta di un volume interessante: pochi dialoghi, molte illustrazioni elementari e soprattutto un'edizione con tutti i fogli cartonati, in grado di resistere al bimbo più irrequieto ed entusiasta della lettura.

I colori delle emozioni

“I colori delle emozioni” è un libro di Anna Llenas, diventato in pochissimi anni un grande classico contemporaneo per l’infanzia. Parla di un mostro che ha mescolato insieme tutte le proprie emozioni, ora vanno ordinate per colore: la rabbia è rossa, la calma è verde, la paura nera e così via.

Prosciutto e uova verdi

Anche se l’età di lettura indicata è 5 anni, non è mai troppo presto per leggere a un bimbo “Prosciutto e uova verdi” del Dr. Seuss, uno dei libri più celebri di quest’autore. Non è mai troppo presto perché è un libro coloratissimo e incalzante, una filastrocca a perdifiato che presenta due personaggi che restano nel cuore. Uno non ha nome, l’altro è un fastidioso ometto che si chiama Nando, detto Ferdi. Ferdi propone al suo amico un piatto a base di prosciutto e uova verdi, che non appaiono essere troppo appetitosi: lo perseguita dappertutto, in treno, in galleria, in barchetta, fino a che l’amico non si convince ad assaggiarlo. Un volume fantastico per tutti i bimbi piccoli che sono restii a mangiare “cose verdi”, ossia verdure e minestroni.

Dov’è la mia mamma”

“Dov’è la mia mamma?" di Julia Donaldson è un libro che racconta di una simpatica scimmietta che si è persa nella foresta e non trova più la sua mamma. La cercherà con l’aiuto di una farfalla particolarmente pasticciona.

Il Gruffalò

“Il Gruffalò” è un classico scritto sempre da Donaldson. La storia del libro prende le mosse da un topolino che va a fare una passeggiata nel bosco: sul suo cammino incontra diversi animali pericolosi, ma il più pericoloso di tutti, almeno nell’aspetto, si preannuncia essere il Gruffalò.

Il mostro peloso

Anche “Il mostro peloso” di Henriette Bichonnier e Pef è un classico contemporaneo per l’infanzia. Parla di un mostro peloso che chiede a un re, in sacrificio, la prima persona che incontrerà. Purtroppo per il re, questa persona è sua figlia Lucilla. Ma, per fortuna, Lucilla sa bene come affrontare il mostro per le rime - letteralmente.

Il piccolo principe

Probabilmente lo conoscono tutti, ma vale la pena riprendere in mano le avventure mirabolanti e fantasiose de “Il piccolo principe” di Antoine de Saint-Exupery. Ed è un volume da conservare, perché dice al lettore cose diverse in età diverse: lo si potrà rileggere da adulti con occhi completamente nuovi e, forse, trovare qualche consiglio utile per affrontare la vita.

Favole al telefono

Le “Favole al telefono” di Gianni Rodari rappresentano storie senza tempo. E anche un esercizio utile all'apprendimento, per via della lingua usata che è al tempo stesso semplice, per bambini, ma anche e soprattutto forte di un ricco lessico.

Mortina e la vacanza al lago Mistero

La serie di Mortina, scritta da Barbara Cantini, si fonda sulla fascinazione che i bambini subiscono dai personaggi dell’orrore. Ma non va bene che i bimbi si spaventino, per cui da “La famiglia Addams” in poi esiste tutto un filone di opere parodistiche dell’horror che sconfinano nella comicità più ilare. Come Mortina che, con la sua famiglia, si reca in vacanza sul lago del Mistero. Lì però scopre che la villa dei suoi amati parenti sta per essere messa all’asta da un affarista senza scrupoli. Riuscirà Mortina a terminare la sua avventura con un sorriso?

Diario di una schiappa

È il primo volume scritto da Jeff Kinney di una lunga saga, quella di Greg Heffley, la "schiappa" del titolo. Greg, caratterizzato da sogni megalomani e una passione per i riposini, è pigro, furbo, bugiardo, opportunista. Eppure il lettore non può non amarlo. In primis perché le sue avventure finiscono tutte in una gran burla, e in secondo luogo perché Greg sta cercando solo di compiere la sua missione: uscire sano e salvo dalla scuola media.

