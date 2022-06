Valle Brembana: luogo di incontro tra gusto, territorio e tradizioni

La Valle Brembana prende il nome dal fiume che la attraversa, il Brembo appunto, ed è un gioiellino nel cuore delle Orobie. I paesaggi sono vari: il fondovalle è caratterizzato da un paesaggio più urbanizzato che lascia posto, a salire, a un ambiente pre-alpino, dove si rilevano borghi tradizionali caratteristici e paesaggi conservati. Visit-Brembo ci racconta le peculiarità di questo splendido territorio.

La Valle dei formaggi

La Valle Brembana è famosa non solo per le sue bellezze culturali e naturalistiche, ma anche per essere la patria die altre produzioni di nicchia molto interessanti.La Valle Brembana è stata infatti definita "". Vanta importanti D.O.P., come lo Strachitunt, il Taleggio, il Formai de Mut dell’Alta Valle Brembana e Presidi Slowfood quali l’Agrì di Valtorta, lo Storico ribelle, lo stracchino all’Antica delle Valli Orobiche, i formaggi di Capra orobica, oltre a molte altre specialità della tradizione. Come il Branzi e le formaggelle nostrane, che non mancano mai sui taglieri tipici della Valle.

La Valle dell'acqua e del buon cibo

La conformazione del terreno e le precipitazioni mai scarse hanno offerto alla Valle le condizioni ideali per la formazione di numerosi sorgenti di. La storia ha poi voluto che diverse aziende nascessero per l'imbottigliamento e la vendita.

È risaputo che uno dei maggiori piaceri della vita è mangiare e in Valle Brembana non mancano certo le tradizioni culinarie: dalla classica polenta ai biscotti, passando per casoncelli, luganeghe, salami, taragna, formaggi, tartufi, funghi, mele, birre.

Mele, funghi, tartufi e piccoli frutti sono solo alcune delle specialità che la nostra terra offre al nostro palato. E degli ingredienti speciali, come la passione e l’impegno dei contadini e degli allevatori brembani, fanno di questi prodotti una specialità unica.

La Valle dell'enogastronomia

Oltre al gusto, da evidenziare come alcune, ad esempio le mele e lo zafferano, tutelino il paesaggio e l’ambiente recuperando terreni abbandonati o in disuso. Il tutto tramandando antiche tradizioni, attraverso i metodi di conservazioni dei prodotti, tradizioni e tecniche storiche. Basti pensare alla produzione di, le castagne affumicate, oppure alla macinatura dei cereali brembani che avviene in un antico mulino recuperato. Non in ultimo, da sottolineare come tutta la filiera - agricola e lattiero- caseario d’alpeggio - sia parte integrante della conservazione del territorio, mantenendo puliti i boschi e lavorando per un disboscamento consapevole.Un occhio di riguardo anche per l’importanza delche negli ultimi anni sta aumentando particolarmente. Il viaggiatore goloso è sempre più consapevole, attento alle tematiche della, desidera vivere all’aria aperta, cerca strutture che valorizzino la tipicità e vuole vivere da protagonista - non da spettatore - l’esperienza gastronomica, raggiungendo i produttori e le aziende, magari in bicicletta o con escursioni di trekking. Esperienze da poter vivere sul territorio della Valle Brembana.