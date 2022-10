Vini delle Marche. Alla scoperta di 5 etichette

Dai bianchi delicati ai rossi intensi e aromatici, i vini delle Marche sono caratteristici di una terra particolarmente vocata alla coltivazione della vite e alla produzione di etichette d’eccellenza.

Esplorare le Marche significa anche soffermarsi ad assaporare alcuni dei vini tipici locali, dal Verdicchio al Pecorino solo per citare alcuni dei più noti. Dietro questa produzione vinicola particolarmente florida si celano il clima mite e i rilievi sinuosi che scendono gradualmente verso il mare.

Alcune delle bottiglie di vino marchigiano più rinomate possono essere acquistate anche online attraverso la selezione proposta da Amazon, un’opportunità comoda per assaporare direttamente a casa le specialità enologiche del territorio in ogni momento dell’anno.

Vernaccia di Serrapetrona

La Vernaccia di Serrapetrona Dogg, Secca Fonte Zoppa si caratterizza per il colore rosso rubino e i riflessi violacei. Realizzata a base di uve raccolte a mano, dona intense sensazioni di frutti di bosco, lamponi e more di gelso con lieve nota di viola e pepe nero.

Si sposa bene con i dolci tradizionali delle Marche, tra cui le castagnole e le chiacchiere carnevalesche, i celebri scroccafusi, le beccùte alle noci e il frustignolo.

Verdicchio di Matelica

Annata 2019, il Verdicchio di Matelica Riserva DOCG Mirum Monacesca è un vino prodotto solo nelle grandi annate, caratterizzato da note olfattive molto complesse: mandorle tostate, cedro, miele e crosta di pane.

Si abbina in modo ottimale agli antipasti crudi e, in generale, ai secondi piatti a base di pesce o carne, ma anche ai primi e ai risotti al sapore di mare.

Pecorino Offida

Invecchiato sei mesi in botti di rovere e tre mesi in bottiglia, il vino bianco Pecorino Offida DOCG Le Merlettaie, Cantina Ciù Ciù, ha un colore giallo paglierino intenso e un profumo molto persistente, in cui si riconosce un aroma di fiori erbacei e biancospino, con profumo di vaniglia. Piacevole e morbido al palato si sposa perfettamente con primi piatti a base di pasta, menu vegetariani, pesce magro, salumi, antipasti e spuntini delicati.

Verdicchio dei Castelli di Jesi

Il Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC Classico "Titulus", imbottigliato da Fazi Battaglia, è un vino prodotto nelle Province di Macerata e Ancona caratterizzato da un retrogusto amarognolo molto piacevole e da un profumo floreale con sfumature fresche. È perfetto per tutto il pasto, specialmente per accompagnare primi piatti a base di pesce e verdure e antipasti.

Moncaro Cimerio Conero Docg

Morbido ed equilibrato, il vino Moncaro Cimerio Conero Docg Riserva Vino Rosso ha un colore rosso rubino luminoso, intenso e consistente, sfumato di riflessi porpora. Si caratterizza per l’aroma di amarena matura e viola ed è un vino strutturato e longevo che può maturare e affinare anche per diversi anni.

Da gustare accompagnando carni stufate e alla griglia, anatre, oche, filetti di manzo, stinchi di vitello e formaggi stagionati.

