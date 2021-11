Vini rossi di qualità? Con il Black Friday spendi poco

Trovare dei vini rossi di qualità non è sempre facile. Presuppone una necessaria conoscenza della materia, raggiungere luoghi particolari del Belpaese e, fatto non da poco, questa passione non è sempre adatta al portafoglio di tutti. Ma come ovviare a questi tre grandi ostacoli? Grazie al Black Friday su Amazon.

Come per molti prodotti alimentari tipici, la piattaforma di shopping online ha preparato per questa giornata un’ampia selezione di bevande di pregio, a un costo ridotto. Tra le tante proposte anche delle eleganti confezioni regalo, con all’interno una selezione di una o due bottiglie di vino rosso molto speciali. Di seguito alcune delle proposte più interessanti.

Barbera d’Alba Lo Zoccolaio

Il Barbera d'Alba lo Zoccolaio (16.49 euro) è undal colore rosso rubino, relativo alla vendemmia del 2018. Presenta un gusto morbido che lo rende l’ideale con piatti di pasta fresca e di carne, dai ravioli al roast-beef, passando per i bolliti e le bistecche.

Barolo Torlasco

Può essere un’ottima idea regalo: una confezione di pregiato Barolo Tolasco (39.88 euro) composta da due bottiglie. Questo vino è realizzato a partire davendemmiato nel 2017: presenta note di frutti rossi e va bene in abbinamento con carni rosse.

Sangiovese Teruzzi

Un’altra interessante proposta, con tanto di confezione regalo. All’interno due bottiglie di ottimi vini toscani Sangiovese Teruzzi (22 euro), incorniciati da un’interessante etichetta che richiama le miniature dei manoscritti medievali. All’interno una bottiglia in cui è presente parte die parte di Merlot, nell’altra Sangiovese e Petit Verdot. Entrambi sono indicati con tutte le carni: da provare con cacciagione o agnello, per via del gusto delicato di questo vino. Le uve sono state vendemmiate tra il 2015 e il 2017.

Brunello di Montalcino Casale del Bosco

Prodotto a partire da uva Sangiovese pura, vendemmiata nel 2015, il Brunello di Montalcino Casale del Bosco (21.19 euro) è un prodotto imperdibile. Questo vino morbido e prezioso è stato fermentato a lungo e a temperatura controllata, per poi giungere a una maturazione della durata di un anno in barriques di rovere francese e, successivamente, riposare un altro anno in botti di rovere di Slavonia.

Nero d’Avola Li Ciuri

Dalla Sicilia, un grande classico: questo Nero d’Avola Li Ciuri (9,29 euro) presenta un packaging che parla di tradizione, con un’etichetta su cui sono disegnate graziose maioliche tipiche della Trinacria. Si tratta di un vino con uve Nero d’Avola 100% vendemmiate nel 2020, che presenta note di prugne, ciliegie e frutti di bosco, più i profumi di macchia mediterranea ed eucalipto.

Valpolicella superiore Allegrini

Questo vino Valpolicella Superiore Allegrini (15.26 euro) doc è realizzato a partire da uve Corvina, Molinara e Rondinella vendemmiate nel 2018. È fresco grazie alle note di bacche rosse, con un retrogusto di mandorle amare. È perfetto con tutte le carni, in particolare con maiale, agnello e faraona, ma accompagna benissimo anche formaggi a media stagionatura e ricette con funghi.

Chianti classico Felsina

Preparato a partire da uve Sangiovese vendemmiate nel 2017, questo Chianti Felsina Rancia (31.92 euro) è un prezioso vino della tradizione. Dopo la produzione, il vino nuovo viene lasciato riposare inper circa 20 mesi, e poi affinato per altri 8 mesi. Presenta note di frutti rossi e neri, oltre che floreali, e possiede un gusto morbido con sentori di spezie.

Maremma Toscana Guicciardini Strozzi

Il vino Maremma Toscana Guicciardini Strozzi (11.78 euro) si avvale di uve, Cabernet Sauvignon, Montepulciano e Sangiovese vendemmiate nel 2018. È irrinunciabile per chi ama i vini eleganti molto profumati, perché presenta aromi di ribes e more.

Vermouth rosso di Torino Montanaro

La selezione si chiude non con un vino, bensì con un pregevole Vermouth rosso di Torino Montanaro . La sua caratteristica più interessante è la versatilità: può essere usato da solo, con ghiaccio o senza, ma anche in combinazione con altri superalcolici, come rum, whiskey e assenzio.

