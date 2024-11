Lite tra cani: uomo perde il dito. In fuga il padrone di un pitbull

Ascolta ora 00:00 00:00

Ha perso i sensi per il dolore mentre lo trasportavano in ambulanza all'ospedale «Multimedica» di Sesto San Giovanni. E una volta giunto al pronto soccorso in codice rosso i medici che lo hanno visitato per un po' hanno temuto di dovergli addirittura amputare una mano, la sinistra. Alla fine ha perso «solo» un dito di quella mano il giovane milanese di 32 anni azzannato da un pitbull ieri mattina a Quarto Oggiaro.

È successo poco dopo le 11 in via Val Lagarina, di ritorno da una passeggiata nel parco di Villa Scheibler. Il 32enne stava portando verso casa il suo cane di razza husky, un esemplare un po' anziano e che trotterellava accanto a lui senza guinzaglio. All'improvviso davanti al giovane e al suo cane è spuntato un pitbull, anche lui senza guinzaglio. Che, dopo essersi avvicinato all'husky lo ha annusato in più punti, ricambiato. Sembrava che i due animali stessero iniziando a giocare, ma all'improvviso tra loro è scoppiata una lite furibonda. Il padrone dell'husky ha tentato così, purtroppo inutilmente, di dividere i due cani. In un primo tempo semplicemente stando attentissimo a quanto stava accadendo tra loro e sperando la facessero finita in fretta; poi, quando ha notato che il suo esemplare stava avendo la peggio, è intervenuto. È così che ha afferrato il suo husky per la schiena per trascinarlo via, purtroppo senza risultato. A pochi metri di distanza nel frattempo era sopraggiunto un uomo che, fischiando a più riprese, cercava a quel modo di richiamare a sé il pitbull, evidentemente il padrone. Che, però, non si è mai avvicinato ai due cani in lotta, al contrario di quanto stava facendo invece il padrone dell'husky, talmente risoluto nel cercare di separare i due animali che nel frattempo, è stato morso alla mano sinistra dal pitbull. Solo a quel punto il padrone del molosso è scattato correndo accanto al suo cane per «strapparlo» con la forza dall'husky. Il 32enne, intanto, si stava rotolando a terra con la mano insanguinata stretta al corpo e urlava in preda a un dolore acutissimo, ma l'altro uomo si è limitato a guardarlo senza fare nulla. Qualcuno che passava di lì deve aver avvertito i soccorsi perché sul posto sono arrivate un'ambulanza e un'auto medica, ma nel frattempo il pitbull e il suo proprietario ne hanno approfittato per sparire dalla circolazione.

«Giunti sul posto il 32enne ci sembrava molto più grave di quel che in realtà non era - spiega uno dei volontari dell'ambulanza -, così l'abbiamo caricato per trasportarlo immediatamente in ospedale in codice rosso, ma una volta a bordo è svenuto per il dolore. Subito abbiamo temuto fosse stato colpito in qualche altro punto del corpo, magari vitale, ma fortunatamente aveva perso i sensi solo per il male che avvertiva e non per qualcosa di più grave».

Sul posto, insieme alla polizia, sono intervenuti gli uomini della Locale che hanno ricostruito quel che era

accaduto anche, più tardi, grazie a quanto è riuscito a dire l'uomo il padrone ferito dell'husky. Sul caso è stata aperta un'indagine e adesso l'obiettivo è rintracciare il padrone del cane responsabile di quanto accaduto.