A Livermore e Petrenko il "Premio Galleria"

Ascolta ora 00:00 00:00

Sul solco della tradizione dei simposi letterari, anticamente e più recentemente allestiti tra buoni piatti e bicchieri di vino, è nato a Milano il «Premio Galleria». Un riconoscimento ideato per celebrare la vitalità della Scala e il suo legame con la città, premiando gli artisti che contribuiscono a rendere il teatro un'eccellenza non solo culturale in tutto il mondo. Un riconoscimento annuale che sarà assegnato martedì al Ristorante (appunto) «Galleria» in Galleria Vittorio Emanuele II. Una location dove da sempre si respira aria di Scala: lo storico Cafè Restaurant infatti, come recita l'insegna, da anni accoglie artisti, professionisti, esperti e appassionati di lirica che lavorano e frequentano la Scala. Nei locali del «Galleria», l'amore per la musica, la letteratura e l'arte insieme alla passione per la storia, l'attenzione agli sviluppi politici e dell'attualità cittadina si intrecciano fin dal giorno della sua inaugurazione, il 15 settembre 1867. Divenuto in breve tempo luogo di scambio intellettuale, il ristorante gestito dalla famiglia Galli ospita oggi la comunità di professionisti e melomani scaligera che l'ha eletto luogo di ritrovo privilegiato. Nel corso della serata a inviti saranno assegnati i premi ai vincitori dell'edizione 2024. Il Premio Galleria Personaggio scaligero è assegnato direttamente dal consiglio direttivo del Premio, presieduto da Pier Galli e di cui fanno parte Elvio Giudici, Alberto Mattioli e Marco Vizzardelli e quest'anno andrà a Davide Livermore. Tutti gli altri premi sono stati assegnati dalla giuria di cui fanno parte esperti musicologi, melomani e giornalisti come Silvia Barigazzi, Ricciarda Belgiojoso, Giannino della Frattina, Andrea Estero, Giacomo Faina, Angelo Foletto, Federico Freni, Attilia Giuliani, Paola Merli, Pierluigi Panza, Madelyn Renée, Egle Santolini e Fabio Vittorini.

I premi sono andati al Miglior spettacolo della stagione: Werther; Miglior direttore: Kirill Petrenko per Der Rosenkavalier; Miglior regista: Damiano Michieletto per Médée; Miglior cantante: Benjamin Bernheim per Werther; Miglior debutto: Thomas Guggeis per Die Entfuehrung aus dem Serail.