Lombardi 3 ospedali tra i top 100 al mondo

La Lombardia si conferma ai vertici della sanità internazionale. Nella classifica "World's Best Hospitals 2026" pubblicata ieri da Newsweek, sono cinque gli ospedali lombardi presenti tra i primi otto in Italia. La graduatoria si basa su parametri che includono qualità delle cure, reputazione professionale, indicatori di performance e sicurezza del paziente, offrendo una valutazione indipendente e autorevole dei migliori ospedali a livello globale. Tre dei nosocomi lombardi si sono piazzati addirittura tra i primi centro al mondo: il Grande Ospedale Metropolitano Niguarda (43simo posto mondiale), Istituto Clinico Humanitas di Rozzano (51° posto) , Ospedale San Raffaele - Gruppo San Donato (Milano) al 57° posto. Appena fuori dalla "top cento", (104°) il Papa Giovanni XXIII (Bergamo) seguito dal Policlinico San Matteo di Pavia (134°).

"Cinque ospedali lombardi tra i primi otto in Italia e tre tra i primi cento al mondo ha dichiarato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana rappresentano un risultato che conferma la solidità del nostro sistema sanitario. È un riconoscimento al lavoro quotidiano di medici, infermieri, ricercatori e di tutto il personale sanitario che opera con professionalità e dedizione. Continueremo a investire in strutture, tecnologie e innovazione per garantire ai cittadini cure sempre più efficaci e moderne".

L'assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso: "Riteniamo ancora più significativo del posizionamento nelle classifiche internazionali, il giudizio espresso quotidianamente dai cittadini che si affidano alle nostre strutture. È a loro che dobbiamo risposte concrete, qualità dell'assistenza e continuità delle cure - spiega l'assessore - . Per questo non ci stancheremo mai di rafforzare la collaborazione tra tutte le componenti del sistema sanitario lombardo e di promuovere una piena integrazione con il territorio, che rappresenta il vero obiettivo strategico verso cui siamo orientati. Accogliamo questi risultati con soddisfazione, ma senza alcun trionfalismo".

La valutazione di quest'anno comprende ospedali di 32 paesi: Australia, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Cile, Colombia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, India, Israele, Italia, Giappone, Malesia, Messico, Paesi Bassi, Norvegia, Filippine, Arabia Saudita, Singapore, Corea del Sud, Spagna, Svezia, Svizzera, Taiwan, Tailandia, Turchia, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito e Stati Uniti

d'America. Paesi selezionati utilizzando molteplici criteri di comparabilità, tra cui la dimensione della popolazione, l'aspettativa di vita, il tenore di vita, la densità ospedaliera e la disponibilità di dati affidabili.