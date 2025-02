Lombardi al primo posto per spesa previdenziale

Ascolta ora 00:00 00:00

La Lombardia si conferma al primo posto in Italia per spesa previdenziale media della popolazione over 65 con 1.615 euro a fronte di una media nazionale di 1.259 euro. Così si classifica al secondo posto per contributo medio in forme pensionistiche integrative (in rapporto al reddito medio) pari all'8,4% del reddito medio, a fronte di una media nazionale del 7,8%.

Il dato emerge dalle classifiche del «Welfare Italia Index 2024» strumento di monitoraggio che prende in considerazione gli ambiti di politiche sociali, sanità, previdenza e formazione consentendo di identificare, a livello regionale, i punti di forza e le aree di criticità, realizzato da Welfare, Italia, Think Tank del Gruppo Unipol in collaborazione con The European House Ambrosetti.

Il monitoraggio è basato su 22 indicatori di spesa, pubblica e privata, in welfare che raffigurano quante risorse sono allocate in un determinato territorio, e indicatori strutturali che rappresentano il contesto socio-economico in cui si inserisce la spesa in welfare. In riferimento agli indicatori strutturali, la Lombardia si colloca al 3° posto per minor tasso di disoccupazione della popolazione over 15 anni, pari al 4%, ben al di sotto della media nazionale del 7,7%. È al sesto posto per minor tasso di dispersione scolastica e al quinto per giovani «Neet» con l'11,5% dei giovani tra i 15 e i 34 anni che non studiano né lavorano sul 18% della media nazionale.

La Regione occupa il 5° posto per numero di pensionati ogni 100 abitanti (26,2

rispetto ai 26,7 della media nazionale) e il 6° per tasso di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con il 40,4% dei lavoratori che aderisce a forme pensionistiche integrative, contro una media nazionale del 36,9%.