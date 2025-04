La luce di Wilson svela tutta la Pietà

Ascolta ora 00:00 00:00

La luce di Bob Wilson svela la Pietà Rondanini con tutte le sue sfaccettature. Mother è l'«opera totale» creata dal regista e tra i più importanti artisti teatrali e visivi, per la 63esima edizione del Salone del Mobile come omaggio al capolavoro di Michelangelo, riconosciuto, insieme all'Ultima Cena di Leonardo, come l'opera d'arte più iconica di Milano. Mother è un'opera immersiva che crea un'atmosfera sinestetica grazie al magico gioco di luce creato dal regista americano sulle note dello Stabat Mater, la preghiera medievale scritta nel XIII secolo in latino con le parole di Jacopone da Todi, e rivisitata da Arvo Pärt per voci e trio d'archi. Il fascio di illuminazione creato dagli schermi svela man mano dettagli della Pietà, ora appiattendone tutti i volumi, ora mettendoli in risalto. Un effetto plastico che permette di cogliere particolari mai visti in quella mezz'ora di contemplazione aprendo all'interpretazione della stessa opera in modi diversi. Le fonti luminose sono le finestre e la feritoia in fondo alla sala del Museo della Pietà Rondanini, ma coperte da schermi luminosi che virano dal bianco al blu al rosso. Si arriva a cogliere così al massimo in Mother l'aspetto più effimero e spirituale della Pietà con il dolore e la compassione che la accompagnano e che riportano in un certo senso alla genesi e allo spirito con cui venne realizzata la scultura da parte di Michelangelo ovvero il monumento per la propria tomba. L'esperienza del «non finito», l'energia sospesa tra la materia e il pensiero, vengono così esaltate dai giochi scenografici.

Parola a Wilson

«La luce è ciò che dà forma allo spazio. Senza luce, lo spazio non esiste - racconta Robert Wilson -. Albert Einstein diceva che la luce è la misura di tutte le cose. Per me è sempre il punto di partenza: non è solo un elemento tecnico, ma una presenza viva, l'inizio di tutto. Quando ho visto per la prima volta la Pietà Rondanini di Michelangelo, sono rimasto seduto di fronte all'opera per più di un'ora. Poi mi sono alzato e ho iniziato a camminarle intorno. Ho percepito un'energia potente, una presenza quasi mistica. Forse è proprio il fatto di essere incompiuta che la rende così straordinaria. È come una finestra aperta, uno spazio sospeso tra il visibile e l'invisibile». «Nell'anno di Euroluce inaugurare il Salone con Robert Wilson è un sogno che si avvera. Mother è un'opera che sfida le covenzioni» il commento di Maria Porro, presidente del Salone.

Dibattito

La nuova visione prospettica sull'installazione immersiva ha riaperto un vecchio dibattito sull'allestimento della Pietà nel museo: se coprire le finestre per creare un 'illuminazione uniforme che permetta di apprezzare la scultura allo stesso modo in qualsiasi momento della giornata, o, invece, come suggerisce l'installazione di Wilson, permettere ai raggi di sole di giocare con la materia e il bianco del marmo, offrendo ua visione ogni volta diversa.

Visite

L'installazione apre al pubblico domani, con ingresso gratuito, con esecuzione dal vivo.

Fino a domenica 13 sarà possibile ammirare Mother con l'accompagnamento musicale dal vivo eseguito dall'orchestra La Risonanza (dalle 16.15 alle 17) mentre l'ensemble Vox Clamantis diretto da jaan-Eick Tulve sarà registrato. L'installazione chiuderà il 18 maggio, offrendo alla città la possibilità di prenotare la visita per oltre un mese.

Museo della Pietà Rondanini Castello Sforzesco

Ingresso su prenotazione a orario programmato (www.museicivicimilano.vivaticket.it, ore 10 - 17.30, Lunedì chiuso)