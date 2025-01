L'Università di Milano è la più cara d'Italia

Ascolta ora 00:00 00:00

Le tasse universitarie in Italia hanno costi diversi a seconda degli atenei e quest'anno l'ateneo di Pavia, che da qualche anno detiene il primato di più caro tra i monitorati, è scavalcato dall'Università di Milano, dove l'importo medio è di 3.800 euro (3.360 euro per le facoltà umanistiche e 4.250 euro per i corsi di laurea dell'area scientifica). Seconda classificata, appunto, l'Università di Pavia (3.343,00 euro per le facoltà umanistiche e 4.141,00 euro per le scientifiche). A monitorare la spesa è l'O.N.F., Osservatorio Nazionale Federconsumatori, con la Fondazione Isscon e sono state considerate cinque fasce reddituali di riferimento. Mediamente, le università del Nord Italia risultano più onerose rispetto alle altre: le cifre superano del 28% l'importo medio rilevato negli atenei del Sud per la fascia più alta e quasi del 15% quello delle università del Centro. Anche sul fronte pubblico non mancano le agevolazioni: un forte abbattimento dei costi nelle università pubbliche è possibile grazie alla cosiddetta «no tax area» introdotta dalla Legge di Bilancio del 2017 e poi modificata. Questa consente rilevanti agevolazioni destinate agli studenti a basso reddito, che presentano un Isee inferiore a 22.000 euro, a iniziare dall'esonero quasi totale dalle tasse universitarie, mentre per i nuclei familiari con Isee compreso tra 22.000 e 30.000 euro è prevista una riduzione delle tasse.

È da rilevare che in molti atenei il livello di reddito Isee interessato dalla no tax area è superiore anche del anche del 30%, agevolando così ulteriormente gli studenti e incentivandoli a iscriversi. Ma questo non è ancora sufficiente a colmare il gap con l'Europa.