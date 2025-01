M4, negozianti scendono in piazza. E il Comune sollecita il costruttore

Ascolta ora 00:00 00:00

A febbraio festeggeranno (per modo di dire) nove anni di convivenza con i cantieri della M4. E questa mattina alle 10.30 i commercianti che aderiscono ad Ascom SanVittore (una ventina di negozianti con i loro dipendenti) scenderanno in piazza per chiedere certezze sulla fine lavori. Appuntamento di fronte all'ingresso del cantiere in via Aristide de Togni. Il portavoce Alessio Fusco contesta: «Il sindaco Beppe Sala all'apertura della linea tre mesi fa aveva garantito che i restyling in superficie sarebbero terminati entro fine 2024». Ma già l'assessore alla Mobilità Arianna Censi, in risposta a una mail a metà ottobre, aveva scritto che l'impresa che ha consegnato il programma dei lavori, ossia CMM4, il Consorzio dei costruttori guidato da Webuild, «prevede di finire le sistemazioni superficiali nella vostra zona per il mese di marzo 2025». Ora Fusco denuncia che dal 19 dicembre «i lavori sono stati fermi, da due giorni sono ricomparsi gli operai ma siamo preoccupati. Rischiamo ulteriori slittamenti, si parla addirittura di giugno. Non vorremmo che all'ultimo miglio altri negozi in crisi fossero costretti a chiudere. E chiediamo indennizzi». Sono saltate sette attività a causa di M4 lungo via, l'ultimo a chiudere è stato un parrucchiere a fine ottobre e ora sono a rischio sopravvivenza soprattutto i civici pari, come la boutique a conduzione familiare «Federica» che a Natale ha avuto un crollo degli incassi: la modifiche delle cesate disincentiva ulteriormente il passaggio di clienti. Ascom SanVittore, che fa parte di Confcommercio Milano, teme che i ritardi siano conseguenza del contenzioso da circa 30 milioni sugli extracosti tra Webuild e Comune dovuti a modifiche del progetto chieste in corso d'opera, ma da Palazzo Marino assicurano che quel nodo è stato risolto. Pure il Comune l'8 gennaio ha inviato una lettera ai costruttori per sollecitare «nuovamente» a trasmettere l'aggiornamento delle tempistiche sui restyling ancora in corso, dopo «tre note e ripetute richieste durante le riunioni periodiche». É necessario anche per programmare «gli interventi di mobilità, come modifiche delle linee Atm e taxi». E «risulta superfluo - scrive l'assessore Censi - stigmatizzare come il cospicuo ritardo accumulato per il completamento delle opere non trova giustificazione se non nella inadeguata produzione in cantiere, esponendo peraltro il Comune a critiche da parte dei cittadini che usufruiscono della linea entrata in esercizio già tre mesi fa». Anche l'assessore regionale e consigliere comunale di Forza Italia Gianluca Comazzi e il capogruppo nel Municipio 1 Federico Benassati attaccano: «Dopo 9 anni di disagi e annunci di fine lavori puntualmente smentiti, residenti e commercianti meritano risposte serie e azioni concrete. Ci uniamo a loro nel chiedere chiarezza e tempi certi. Se la giunta continuerà a ignorare la voce dei cittadini, la futura stazione della metropolitana potrebbe ritrovarsi a servire un quartiere deserto». Il consigliere Fi Alessandro De Chirico sarà in piazza e presenterà un'interrogazione urgente.

In attesa del cronoprogramma aggiornato, sulla tratta Ovest (dal capolinea San Cristoforo a Coni Zugna) la fine lavori è prevista entro fine mese. A San Cristoforo il restyling nei pressi della fermata è confermato entro gennaio, resterà aperto invece fino alla primavera il cantiere al centro di largo Tirana legato alla passerella ciclopedonale. Nella Tratta Centro (da Manufatto San Vittore a largo Augusto) la fine lavori ad oggi è fissata in primavera. Il tunnel di collegamento tra M2 e M4 a Sant'Ambrogio aprirà a fine gennaio. Dal pavimento vetrato saranno visibili parte delle mura romane emerse durante i lavori (e causa di lunghi ritardi), nelle prossime settimane la Sovrintendenza trasferirà un'altra parte dei reperti nel Parco Archeologico in via De Amicis.

I cantieri di Sant'Ambrogio e De Amicis, con San Vittore, saranno probabilmente gli ultimi lavori a finire, così pure la riqualificazione di via Pantano con il collegamento pedonale tra M3 e M4. É previsto in primavera ma potrebbe chiudere prima invece quello della stazione Vetra.