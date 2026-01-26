Anm: "Sulla sicurezza informatica serve chiarire il ruolo di Palazzo Chi

Mentre persino lo stesso Ranucci smentisce Report, provando che il sistema Microsoft Ecm - al centro delle polemiche - si attiva solo con i dati di accesso dei magistrati e non spiava le toghe, l'Anm va all'attacco del governo chiedendo chiarezza.

"L'inchiesta di Report sulla sicurezza informatica dei sistemi utilizzati da tutti i magistrati italiani porta pesanti interrogativi e desta grave preoccupazione", dice la Giunta esecutiva centrale dell'Associazione nazionale magistrati, "Emergono profili di criticità rilevanti rispetto alla sicurezza e alla riservatezza, rimasti finora senza alcuna significativa spiegazione".

Per questo motivo, le toghe puntano il dito contro Palazzo Chigi: "Chiediamo un chiarimento al ministro Nordio e soprattutto un intervento immediato per garantire la necessaria segretezza di ogni indagine e delle attività di ogni giudice e pubblico ministero, impegnati nella tutela dei diritti di ciascun cittadino", dicono, "E chiediamo

altresì chiarezza in merito a quanto emerso rispetto al ruolo della Presidenza del Consiglio. È fondamentale ci sia piena e totale trasparenza, e che ogni soggetto istituzionale la garantisca per quanto di sua competenza".