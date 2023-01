Il leghista Pinelli è stato eletto vicepresidente del Csm

Dopo due fumate nere è arrivato il via libera: Fabio Pinelli (quota Lega) è stato eletto vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura con 17 voti. Non ce l'ha fatta Roberto Romboli, che godeva del sostegno del Partito democratico, che non è andato oltre i 14. Una sola scheda bianca. All'ok definitivo si è arrivati in seguito a due consultazioni vane: dal terzo voto infatti è sufficiente la maggioranza semplice. " Cerchiamo di essere credibili, trasparenti e mai obliqui, nell'interesse supremo del Paese ", ha dichiarato il penalista.

La prima votazione è andata a vuoto, dato che nessuno dei consiglieri laici ha raggiunto il quorum dei 17 voti necessari nei primi due scrutini. Pinelli ottiene 14 voti, mentre a Romboli ne vanno 13. Cinque le schede bianche. Niente di fatto anche al secondo giro: Pinelli si ferma a 15, seguito dai 12 per Romboli. Anche in questo caso si contano cinque schede bianche.

Sergio Mattarella ha rivolto i propri auguri al vicepresidente appena eletto e ha affermato con convinzione che " saprà affrontare con senso istituzionale e con spirito collaborativo le funzioni rilevanti a cui è chiamato ". Il presidente della Repubblica ha poi rimarcato l'importanza di affrontare " con obiettività e concretezza anche le questioni più complesse che di volta in volta gli saranno sottoposte ". Infine ha voluto ricordare che i componenti togati e non togati " si distinguono solo per la provenienza ".