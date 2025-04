Procura di Cagliari: "Per la Todde niente decadenza"

Ascolta ora 00:00 00:00

Niente decadenza per la presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde. Lo chiede la procura di Cagliari che è parte in causa nel procedimento apertosi davanti al tribunale ordinario sul ricorso presentato dai legali della governatrice. A confermare la notizia è il legale della Todde, Benedetto Ballero: «La Procura chiede di annullare il decreto del collegio regionale di garanzia per la parte relativa alla sanzione sulla decadenza e confermare la sanzione pecuniaria nella misura inferiore che il collegio vorrà determinare».

Il collegio regionale di garanzia aveva contestato alla governatrice irregolarità nel rendiconto delle spese della campagna per il voto del febbraio 2024, che determinando non solo un'ordinanza-ingiunzione di decadenza al consiglio regionale ma anche una sanzione a carico della presidente di 40mila euro. Il procedimento giudiziario è già stato avviato il 20 marzo e si attende la decisione in merito del tribunale di Cagliari.