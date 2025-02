Sala invita Viola in Comune

Ascolta ora 00:00 00:00

Il sindaco Sala e la presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi incontreranno nell’aula consiliare il Procuratore della Repubblica Marcello Viola (nella foto) e la sostituto procuratore della Dda Alessandra Cerreti per manifestare loro solidarietà dopo le minacce ricevute. L’incontro, che si terrà l’11 febbraio alle 18,30 e a cui sono stati invitati a partecipare consiglieri e giunta, non sarà una seduta di Consiglio comunale, che si terrà invece regolarmente il 10 febbraio alle 16,30. In quell’occasione, su invito della presidente Buscemi, tornerà in aula Paolo Magri, vicepresidente esecutivo dell’Ispi e docente di Relazioni Internazionali all’Università Bocconi, che terrà una relazione sugli sviluppi e i nuovi scenari di politica internazionale a seguito delle elezioni americane.

Magri era intervenuto in Consiglio comunale, sempre su invito di Buscemi il 7 marzo 2022, quando tenne una relazione sulla crisi russo-ucraina, all’epoca appena iniziata.«Due momenti diversi, ma entrambi importanti» ha spiegato la presidente dell’aula.