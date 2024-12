ESCLUSIVO - Santanchè verso la vendita di Visibilia

Ascolta ora 00:00 00:00

Visibilia Editore sarebbe pronta a passare di mano: uscirebbe il ministro del turismo Daniela Santanchè ed entrerebbe un nuovo soggetto. L'accordo, secondo indiscrezioni raccolte dal Giornale.it, varrebbe poco meno di 3 milioni di euro, per la precisione 2,8, e sarebbe stato reso possibile dall’aumento di capitale, per 6,1 milioni di euro, realizzato da Santanchè attraverso Dani Immobiliare. Insomma, chi vaticinava il fallimento di Visibilia potrebbe presto rimanere deluso. Anzi, tutto il percorso di risanamento sarebbe stato condiviso con l’amministratore giudiziario imposto dalla magistratura milanese che ha aperto su Santanchè due filoni d’indagine: uno per truffa e l’altro per falso in bilancio.

Visibilia Editore controlla Visibilia Editrice che edita cinque periodici su carta - fra cui Novella2000, Visto e Ciak - e altri sette on line. Una seconda società, Athena Pubblicità, si occupa della raccolta di spazi pubblicitari, principalmente per le testate del gruppo. Ma un 20 per cento circa del fatturato arriva anche da incursioni in altri mondi, come la nautica.

Al preliminare dovrebbe poi seguire il closing, previsto nei primi mesi del 2025.

La nuova proprietà opera già nell'editoria e, in questo modo, rafforzerebbe la propria presenza in un mercato complesso, segnato da crisi e ristrutturazioni.