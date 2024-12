La malattia, il foto-ritocco e le scuse: la parabola della fragile principessa

Ascolta ora 00:00 00:00

È la più regale delle borghesi, l'insospettabile «sostituta» dell'inarrivabile Lady D ma, a differenza della compianta suocera, portatrice di un'invidiabile tenuta di nervi. Kate Middleton, 42 anni, moglie dell'erede al trono William Windsor e madre di George, Charlotte e Louis, si è rivelata l'asso nella manica della monarchia britannica. È lei la vincente esca glamour, moderna seppur tradizionalissima, in grado di incantare i sudditi e di «umanizzare» la Corona inglese. Accolta con snobismo ancor più che con scetticismo, Kate ha pazientemente rosicchiato la diffidenza del mondo e ha dimostrato di essere esattamente dove meritava di stare. Sorriso da cerimonia e anima accogliente, la Middleton è diventata la Windsor più amata. Il 22 marzo scorso, Kate, seduta su una panchina in mezzo agli alberi, indossando un paio di jeans e un maglione a righe ha annunciato di avere un cancro e di dover iniziare un ciclo di chemioterapia che l'avrebbe tenuta distante per qualche tempo dagli impegni ufficiali. È incontrovertibilmente regina da quel giorno. Da quando ha definitivamente dimostrato la granitica tenuta con la quale è in grado di sopportare ogni cosa. Alle cure è seguita la riabilitazione, alla riabilitazione il graduale ritorno al suo ruolo. Ma in mezzo ci sono stati solo i suoi figli e il resto della sua famiglia. Qualche apparizione sporadica sempre organizzata per comunicare ciò che da sempre ha voluto ed è riuscita a comunicare: compostezza e ottimismo. Rigore e sopportazione.

Kate è piena di un'apparenza che è sostanza. Perfetta ai limiti del credibile. Fino a quando la vita l'ha travolta con ciò che di peggio può offrire. E lei ha dimostrato che non è diventata una Windsor, lei è una Windsor.