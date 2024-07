Con "Marconi. Alive" rivive il padre della radio

Ascolta ora 00:00 00:00

Il Ministero della Cultura, il Comitato «Marconi 150», Cinecittà ed Archivio Luce hanno presentato nei giorni scorsi MARCONI. Alive. Rendere Visibile l'Invisibile: uno spettacolo multimediale immersivo tra scienza, musica e danza che rende omaggio al genio di Guglielmo Marconi (1874 - 1937).

Oggi, in Piazza Maggiore a Bologna, a partire dalle 21 e 45 con ingresso libero, sarà possibile assistere alle performance per celebrare il grande scienziato che ha riscritto la storia delle telecomunicazioni. Ideato dalla società di produzione audiovisiva e agenzia transmediale One More Pictures - tra gli sponsor dell'evento - e previsto nell'ambito del festival Sotto le stelle del cinema, promosso dalla Cineteca di Bologna, MARCONI. Alive combina diversi linguaggi performativi: cinema, teatro, movimenti acrobatici aerei, light e laser show, videomapping.

Il tutto punta ad essere una sorta di viaggio tra arte e tecnologia durante il quale tutti i curiosi potranno avventurarsi alla scoperta dell'inventore della radio viaggiando a loro volta tra cinque differenti composizioni sceniche: le due aree principali vedranno da un lato un'enorme live performance messa in scena da Luca Tommassini (famosa e storica firma di moltissime coreografie televisive, tra X-Factor e Sanremo) sulle musiche di Giorgio Moroder; e dall'altro lato la proiezione di filmati originali dell'epoca di Marconi. Infine a completare il lungo viaggio di MARCONI. Alive ci sarà anche uno spettacolo di luci e laser che si dipaneranno nei cieli di Bologna per ridare (metaforicamente) vita alle onde radio scoperte e sfruttate dal grande scenziato.

Ma non è ancora finita qui, perché a raccontare il viaggio e il personaggio di Guglielmo Marconi ci sarà la poetica voce narrante di Aether la tessitrice di connessioni e chiuderanno la festa ( alle 22:30) i primi due episodi della serie Marconi. L'uomo che ha connesso il mondo diretta da Lucio Pellegrini per Rai Fiction.

Il programma completo e in continuo aggiornamento delle celebrazioni è consultabile sul sito www.marconi150.it