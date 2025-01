Marcuzzi, Geppi, Malgioglio, Leone e De Lellis. A Sanremo la grande abbuffata di ospiti

Ascolta ora 00:00 00:00

Un'abbuffata. Di presentatori, cantanti, attori, comici, influencer, registi, amici. Su e giù dal palco dell'Ariston. Insomma pare - e sottolineiamo pare, visto che ancora nulla è ufficiale - Carlo Conti abbia intenzione di coinvolgere molti «talent» nella parte di show del suo nuovo Sanremo. Addirittura due (o più) co-conduttori per ognuna delle cinque sere (dall'11 al 15 febbraio). Con ruoli, momenti e temi diverse. Alcuni con il classico cartellino in mano ad annunciare il nome del cantante, il titolo, le musiche, gli autori. Altri ingaggiati per proporre alcune riflessioni o testimonianze di impegno civile come ci ha abituato il presentatore nelle sue tre edizioni (2015/2016/2017).

Se così fosse, Conti porterebbe all'ennesimo potenza lo schema ideato da Amadeus negli ultimi cinque anni, quando ha chiamato ogni sera a fianco a sé un co-conduttore diverso, ognuno rappresentante di un pezzo dello star system.

Dunque, una bella ammucchiata.

Per questo motivo circolano tanti nomi di possibili presenze all'Ariston. Ma, per ora, l'unico confermato - dal presentatore e direttore artistico - è Alessandro Cattelan che, oltre a guidare il Dopofestival, sarà presente accanto a Conti nella finale di sabato 15 febbraio (mentre il PrimaFestival avrà i volti di Bianca Guaccero, Gabriele Corsi e Mariasole Pollio).

Nel vortice dei nomi che rimbalzano da un sito all'altro in questi giorni, sembrano trovare conferma quelli di Geppi Cucciari che non mancherà di portare la sua ironia pungente e quello di Mahmood che studierà qualcosa per stupire il pubblico come ci ha abituato e che potrebbe fungere anche da traghettatore tra il Festival dello scorso anno e il suo Tuta Gold con quello del 2025. Ruolo che potrebbe avere anche Annalisa e la sua Sinceramente.

Tra gli altri personaggi che potrebbero far parte della «corte» di Conti: Serena Rossi che sta sbancando l'Auditel con la serie Mina Settembre, Alessia Marcuzzi che vorrebbe stare dentro l'Ariston «al caldo» dopo le nottate al freddo con Fiorello, Cristiano Malgioglio che mette sempre allegria, le altre regine della fiction Luisa Ranieri e Miriam Leone.

E, poi, sempre in quota comicità, Katia Follesa. E per la categoria influencer Giulia De Lellis. E, poi, non dovrebbero mancare tra i supporter gli amici fraterni di terra e di spirito di Conti: Pieraccioni e Panariello.