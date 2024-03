Affondi polari sull'Italia: quanta neve scenderà nel fine settimana

Nonostante l'inverno meteorologico sia ormai finito, proprio in questi giorni l'Italia sta vivendo un'intensa fase di maltempo con abbondantissime nevicate come non se n'erano viste nei mesi scorsi. Il trend rimarrà il medesimo anche per i prossimi giorni con aria artica in discesa dal Nord Atlantico che, interagendo con quella più mite mediterranea, darà origine ad alcuni vortici ciclonici in grado di provocare nuovi fenomeni intensi specialmente al Centro-Nord.

Nuovo affondo polare

" L'Italia dall'avvio di marzo sta assistendo ad una serie di affondi perturbati, di aria polare marittima , che stanno condizionando il tempo meteorologico di questo avvio di primavera", hanno spiegato gli esperti del Centro Meteo Italiano che per la giornata di oggi, mercoledì 6 marzo, prevedono nuove nevicate a bassa quota sulle Alpi (anche al di sotto dei mille metri) e una rinnovata instabilità sulle zone appenniniche con quota neve a partire dai 1.100 metri. Le temperature massime, specialmente al Nord, saranno in calo mentre si manterranno stazionarie altrove.

Temporali e grandinate

L'avanzare della nuova stagione e il maggior soleggiamento creano i presupposti per un fenomeno spesso tipico durante i temporali primaverili: i temporali con la grandine. È cronaca delle ultime ore la violenta grandinata che ha colpito il Comune di La Morra, in provincia di Cuneo, imbiancando strade, tetti e auto come fosse neve. Discorso simile a Torino città con un forte temporale che ha provocato la caduta di chicci di grandine di piccole e medie dimensioni. Il vortice ciclonico che ci interesserà nelle prossime ore sarà foriero anche di episodi come questi.

Il maltempo del fine settimana

La pausa dal maltempo sarà breve ed essenzialmente limitata alla giornata di domani, giovedì 7 marzo: già da venerdì una nuova perturbazione farà il suo ingresso da ovest raggiungendo Nord-Ovest, Sardegna e regini tirreniche entro la serata. Sarà questo il segnale per un fine settimana di maltempo sull'Italia. "Da sabato l’area depressionaria prenderà sempre più forza, rinvigorita dalla Corrente a Getto Polare che nel frattempo si sarà tuffata nel Mediterraneo: ecco che si svilupperanno ben due perturbazioni, una sabato ed una domenica, con la stessa traiettoria e con la stessa dinamica", ha spiegato Lorenzo Tedici, esperto de Ilmeteo.it.

Come abbiamo visto ieri, sono state confermate le "Tempeste gemelle" che porteranno nuovi forti piogge in pianura e abbondanti nevicate sulle Alpi dove potrebbe accumularsi un altro metro di neve fresca. " Ecco ‘Gennarzo’, il mese di mrzo travestito da Gennaio: prevista ancora tanta neve in Italia con paesaggi pienamente invernali", conclude Tedici.