Allerta meteo: pioggia, neve e venti forti ma poi c'è il "colpo di scena"

Il secondo vortice ciclonico del week-end è ormai in piena azione su tutta Italia come mostrano le immagini sempre aggiornate del satellite: non c'è nessuna regione in cui non faccia sentire la sua influenza anche se i fenomeni più importanti colpiscono soprattutto il Centro-Nord tant'é che la Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta meteo arancione e gialla per alcune zone del nostro territorio che saranno tenute d'occhio per l'intera giornata di oggi, domenica 10 marzo, a causa di forti piogge, nevicate e venti intensi.

Le aree più colpite

Nel dettaglio, un'allerta arancione interessa Liguria, Emilia-Romagna e Veneto per moderata criticità a causa del rischio idraulico. Le ingenti nevicate previste sulle Alpi dove si accumulerà anche più di un metro di neve entro sera hanno spinto l'Arpa Piemonte a emettere un'allerta arancione per il rischio di grandi valanghe. Allerta gialla, invece, per Piemonte, Friuli Venezia-Giulia, Trentino Alto-Adige, Toscana, Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise per " ordinaria criticità per rischio idraulico ". Insomma, sarà una domenica di forte maltempo nelle zone sopra indicate con la Liguria, in questo momento, a essere la più colpita da forti fenomeni con frane e smottamenti che hanno portato alla chiusura dell'Aurelia in entrambe le direzioni.

Come detto, massima cautela per le piogge forti sulle aree di pianura e per la tanta neve che cadrà sulle Alpi oltre i mille metri di altezza e sull'Appennino centro-settentrionale a partire dai 1.300-1.400 metri. Dicevamo anche dei forti venti da Scirocco previsti fino a burrasca specialmente sulle regioni tirreniche con un moto ondoso in aumento, mari agitati e mareggiate sulle coste esposte.

Cosa accadrà la prossima settimana

Gli esperti de Ilmeteo.it spiegano che anche lunedì si aprirà sulla falsariga di oggi con i fenomeni meteo più forti su Liguria ed Emilia-Romagna e al Centro-Sud tirrenico con accumuli piovosi fino a 50 mm in 24 ore. Ancora forti venti, questa volta da Libeccio, con raffiche superiori ai 50 Km/h. Condizioni atmosferiche instabili anche per martedì 12 marzo con temporali e grandinate per l'elevata energia in gioco ma anche pause asciutte e soleggiate.

Il "colpo di scena" riguarda quanto dovrebbe accadere da giovedì: se in un primo momento sembrava aprirsi una fase più stabile e soleggiata con il ritorno dell'alta pressione, gli ultimi aggiornamenti propendono per l'arrivo di una nuova perturbazione con nuovi fenomeni e venti forti. " Almeno per il momento non si vedono all'orizzonte rimonte granitiche dell'alta pressione in grado di garantire una maggior stabilità atmosferica: marzo si sta prefigurando come un mese fortemente perturbato e instabile dopo mesi e mesi di temperature miti e pochissime piogge", concludono gli esperti.