Arriva l’inverno, crollano le temperature: ecco dove si andrà sotto zero

Il tepore diurno di queste ultime ore soprattutto al Centro-Sud presto sarà un lontano ricordo a causa di una nuova e intensa irruzione d'aria artica in arrivo nel prossimo fine settimana ma con gli effetti maggiori che si faranno sentire soprattutto da lunedì 9 dicembre quando buona parte d'Italia registrerà temperature minime sotto gli zero gradi. L'inverno è intenzionato a far sul serio e non lasciare spazio a invadenti anticicloni.

L'arrivo del gelo

Dopo alcuni giorni in compagnia di un fronte atlantico che dispenderà piogge e nevicate ma soltanto in montagna, ecco che dal giorno dell'Immacolata (8 dicembre) direttamente dall'Islanda una massa d'aria gelida artica sarà pronta a fare il suo ingresso nel Mediterraneo. " L'incontro, o per meglio dire lo scontro, tra i venti freddi e i nostri mari tutto sommato ancora caldi, darà vita ad una circolazione ciclonica che intrappolerà nelle sue spire gran parte del Paese provocando un’ondata di freddo prettamente invernale", ha spiegato Stefano Rossi de Ilmeteo.it.

Dove si andrà sotto zero

Si inizierà dalle zone alpine poi il freddo dilagherà a tutta Italia entro la giornata di lunedì 9 dicembre. Procedendo per zone, il Nord sperimenterà maggiormente il freddo artico sia durante il giorno con temperature massime a una cifra ma soprattutto di notte e al mattino quando i valori saranno diffusamente sotto zero con gelate estese. Per fare alcuni esempi, Torino potrebbe avere minime comprese fra -2°C e -3°C con massime non oltre i 6-7°C, Milano si fermerà a 0°C ma con valori più bassi sulle aree periferiche, Verona registrerà valori tra 0°C e -1°C, anche Bologna si fermerà a 0°C.

Al Centro-Sud sarà durante le ore diurne che si vedranno le differenze più evidenti: la copertura dei cieli e il vento faranno percepire temperature molto basse. Questo fenomeno si chiama wind-chill, amplifica la sensazione di freddo sul nostro organismo e dipende dalla temperatura reale e la forza del vento.

Arrivano nuove nevicate

Vista la distanza temporale non è ancora possibile inquadrare con precisione la collocazione del vortice ciclonico: in ogni caso la neve cadrà a basse quote viste le temperature che potranno scendere anche di

5-7°C al di sotto delle medie del periodo. Si sta dunque per aprire una fase invernale piuttosto incisiva che potrebbe accompagnarci fino alla metà del mese di dicembre: il meteo stabile, per adesso, sembra molto lontano.