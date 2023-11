Arriva l'inverno: ecco dove bisognerà mettere il cappotto

La notizia è l'arrivo del freddo, esteso a tutta le nostre Regioni: se fino a questo momento soltanto il Nord e parte del Centro hanno davvero avuto, a tratti, un clima tardo autunnale, al Sud e sulle Isole le temperature sono quasi costantemente sopra le medie del periodo da parecchie settimane. Il week-end in arrivo, invece, ci farà vivere un vero e proprio assaggio d'inverno con i valori in rapida e drastica flessione.

Dove farà più freddo

Quanto accadrà oggi farà da apripista per il calo termico: un vortice ciclonico che arriva dal Nord Europa scenderà fin sul Mediterraneo portando con sè aria molto fredda la cui sensazione verrà acuita dai forti venti di Maestrale (Nord-Ovest). A parte brevi e fugaci piogge al Centro-Sud, sia di giorno ma soprattutto di notte sembrerà di essere catapultati improvvisamente in inverno con minime intorno allo zero anche nelle grandi città come Torino, Milano e Bergamo per citare alcuni esempi ma anche Roma che tra sabato e domenica notte si risveglierà, all'alba, soltanto con 4°C.

Il freddo notturno sarà favorito, al Nord, dall'assenza del vento e dai cieli sereni che favoriranno la dispersione del calore nell'atmosfera "c on il rischio addirittura delle prime gelate fino in pianura ", spiegano gli esperti de Ilmeteo.it. Dopo le tante piogge dell'ultimo periodo si preannuncia dunque un fine settimana più stabile, ma freddino: ci sarà da battere i denti soprattutto la mattina e dopo il tramonto", aggiungono.

Le mappe delle temperature minime previste per domenica mostrano le aree alpine e prealpine sotto lo zero, pochi gradi sopra sulla Valpadana e le aree interne del Centro ma farà un freddo invernale anche sulle zone interne del Sud dove il calo termico sarà drastico, dell'ordine anche di 8-10°C rispetto ai valori odierni. Più mite soltanto lungo le coste di Sicilia e Sardegna ma anche sulle isole si farà sentire il freddo sia a causa del vento ma anche per i valori notturni compresi tra 8 e 12°C.

La tendenza successiva

La prossima settimana sembrerebbe segnare un cambio di configurazione atmosferica con il maltempo concentrato soprattutto al Sud e sulle Isole che, finora, hanno ricevuto ben poche piogge. Maggiormente protetto risulterebbe, quindi, il Centro-Nord con cieli sereni ma freddo durante la notte e al mattino. Il Centro Meteo Europeo vede un vortice appena a Sud della Sicilia per metà settimana: fosse confermato, a rischiare fenomeni intensi sarebbero soprattutto le aree ioniche ma, per adesso, si tratta soltanto di proiezioni che andranno confermate, o meno, con i prossimi aggiornamenti.