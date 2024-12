In arrivo la tempesta del solstizio d'inverno: quali saranno le zone più colpite

Ascolta ora 00:00 00:00

L'Italia è avvolta dal redivivo anticiclone che protegge su tte le nostre regioni facendo scorrere le perturbazioni a latitudini più elevata. Questa tregua dal maltempo durerà davvero molto poco visto che già da giovedì le condizioni meteorologiche cambieranno drasticamente con una tempesta prevista nel fine settimana che precede il Natale.

Cosa accadrà

" Avviso meteo: è in arrivo la Tempesta del Solstizio. Tra pochi giorni un'ondata di maltempo colpirà l'Italia con piogge, venti di burrasca e pure con nevicate fino a quote basse", spiega Mattia Gussoni, esperto de Ilmeteo.it. Tutto questo sarà causato dal passaggio di gelide correnti polari sul Centro-Nord Europa che si abbasseranno di latitudine fino a colpire il Mediterraneo. " L'ingresso di aria instabile sul bacino del Mediterraneo dalla Porta del Rodano (Francia) favorirà la formazione di un ciclone nel corso di venerdì 20 Dicembre in rapido spostamento sui nostri mari", sottolinea il meteorologo.

Attenzione al vento forte

La differenza di pressione atmosferica tra l'anticiclone che si rinforzerà sulla Penisola Iberica e la bassa pressione sull'Italia (in due aree relativamente vicine) farà nascere forti venti che toccheranno raffiche anche maggiori di 100 km/h soprattutto sulle coste ovest delle Isole Maggiori. Per questa ragione le onde raggiungeranno anche i 5-6 metri d'altezza ma il vento soffierà forte anche sulle regioni centrali, tirreniche e adriatiche.

Dove colpirà il maltempo

Sottolineando che le temperature massime e minime subiranno un crollo specialmente al Centro-Sud dove, fino a mercoledì, i valori diurni toccheranno localmente 18-20°C, massima attenzione anche al maltempo con piogge, acquazzoni e temporali che prenderanno di mira il Nord-Est e tutte le regioni centro-meridionali con la neve che si spingerà fin verso i 4-500 metri d'altezza sull'Appennino centrale. In un primo momento (soprattutto giovedì) le precipitazioni colpiranno anche il Nord con nevicate sulle Alpi. Gli esperti l'hanno ribattezzata "Tempesta del solstizio" perché il maltempo imperverserà anche sabato 21 dicembre specialmente al Sud nel giorno più corto dell'anno (il solstizio d'inverno).

La tendenza per Natale

C'è ancora molta incertezza per le condizioni meteo di Natale con l'Italia divisa tra l'anticiclone e nuove correnti gelide: chi la spunterà? Per adesso le probabilità di realizzazione sono molto simili, saranno determinanti gli aggiornamenti

dei modelli matematici delle prossime ore per capire se sarà un "Bianco Natale" o, ancora una volta come spesso accaduto negli ultimi anni, la festività trascorrerà con cieli sereni e un clima mite in alcune zone d'Italia.