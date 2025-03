Bombe d'acqua, cadrà la pioggia di un mese: dove si "ribalta" il meteo

Ascolta ora 00:00 00:00

Il meteo è cambiato: da oggi si apre una fase molto piovosa per il nostro Paese che sarà colpito, a più riprese, da perturbazioni atlantiche in grado di scaricare tantissimi millimetri di pioggia con acquazzoni, nubifragi e bombe d'acqua non escluse. In alcune regioni italiane cadrà in pochi giorno il quantitativo atteso per tutto il mese di marzo.

Settimana "tempestosa"

" Prepariamoci a una settimana davvero movimentata sul fronte meteorologico, a tratti anche tempestosa con piogge e temporali su tutto il Paese", afferma senza mezzi termini Stefano Rossi de Ilmeteo.it. Da ovest si sta avvicinando un insidioso vortice ciclonico attualmente con il centro motore sulla Penisola Iberica ma che nel corso della giornata di domenica abborderà Nord-Ovest e regioni tirreniche richiamando correnti umide meridionali che creeranno il mix perfetto per fenomeni di forte intensità.

Temporali e nevicate

Il primo fronte perturbato colpirà lunedì Nord-Est, Centro e regioni tirreniche: in serata ne arriverà un altro che prenderà di mira il Nord-Ovest dove nevicherà in maniera molto abbondante oltre i 1.300-1.400 metri. " Le temperature inizieranno a calare leggermente al Centro-Nord, mentre al Sud si manterranno ancora miti anche per effetto dei caldi venti di Scirocco che soffieranno a tratti anche forti", spiega l'esperto. Nuovo peggioramento per martedì sempre sulle stesse aree con piogge intense e abbondanti soprattutto su Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria e Toscana. Nevicate anche sull'Appennino ma a quote più elevate per effetto dei miti venti da meridione.

Nuove perturbazioni

Il quadro di maltempo non concederà tregua nemmeno tra mercoledì 12 e giovedì 13 marzo quando altre due perturbazioni arriveranno da ovest di gran carriera con nuove piogge e temporali sulle regioni settentrionali e quelle tirreniche. Nuove e abbondanti nevicate sulle Alpi dove a fine evento potrà accumularsi anche oltre un metro di neve fresca mentre su alcune città cadranno anche oltre 200 mm di pioggia, notevolmente di più del quantitativo previsto nel mese di marzo.

Ma non è finita qui perché sembra che pure il prossimo fine settimana "i l maltempo non sembra aver intenzione di abbandonare l'area del Mediterraneo" .

Dunque, l'alta pressione si ritirerà per parecchio tempo ma non tutte le regioni saranno colpite allo stesso modo: pur con fenomeni piovosi, le zone ioniche saranno maggiormente protette da queste ondate di maltempo. Sul fronte termico al Sud non farà freddo ma le temperature diurne saranno in aumento per effetto dei venti miti in arrivo dal Nord Africa.