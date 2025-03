Finisce la primavera anticipata, tornano pioggia e neve: ecco dove

Ascolta ora 00:00 00:00

Arrivederci alta pressione: come da previsioni il campo anticiclonico che ci ha interessato in questi giorni (che pur non ha impedito nubi e piogge soprattutto in Sicilia) sta lasciando spazio a una forte perturbazione atlantica in grado di provocare piogge intense, temporali e super nevicate specialmente sulle Alpi. Il maltempo entrerà nel clou a partire da domenica 9 marzo e per gran parte della prossima settimana.

Accumuli notevoli, ecco dove

Come anticipato, sarà soprattutto nelle prossime ore che il peggioramento comincerà a interessare il Nord-Ovest con piogge estese anche intense da domenica sera con locali nubifragi che si estenderanno anche alle altre regioni settentrionali. Gli ultimissimi aggiornamenti propendono per accumuli fino a 200 mm di pioggia specialmente in Liguria, Piemonte e Toscana. Ancora in attesa le regioni centro-meridionali dove il maltempo entrerà nel vivo soprattutto da lunedì e in modo particolare su Sardegna e regioni tirreniche, inizialmente più protette le zone adriatiche e l'estremo Sud Italia-

Neve abbondante sulle Alpi

La forte perturbazione atlantica porterà molta neve fresca sull'arco alpino, in modo particolare quello occidentale, con accumuli che potranno superare il metro di neve alla fine dell'evento. Le temperature scenderanno, di conseguenza la dama bianca cadrà a partire dai 1000-1.200 metri. Le nevicate si avrannno anche sull'Appennino ma a quote via via più elevate man mano che si procede verso Sud.

La tendenza per i giorni successivi

" Prepariamoci a un importante cambiamento sul fronte atmosferico sul nostro Paese, con il ritorno del maltempo che, seppur a fasi alterne, pare abbia tutte le intenzioni di accompagnarci anche per tutto il corso della prossima settimana", spiegano gli esperti de Ilmeteo.it. Infatti, lunedì 10 il maltempo colpirà duro soprattutto il Nord-Est e il Centro, martedì anche Campania e Sicilia oltre a nuove piogge che bagneranno gran parte del Centro-Nord.

Da metà settimana in poi una discesa d'aria fredda dal Nord Europa andrà a rinvigorire l'instabilità presente sulle nostre regioni con nuove piogge e nevicate.

Entro la fine della settimana in città come Milano, Firenze, Roma e Napoli potranno cadere fino a 100/120 mm di pioggia (120 litri per metro quadro), l'equivalente cioè di quello che solitamente piove nell'intero mese di marzo concentrato però in pochissimi giorni",

aggiungono gli esperti. Dunque, sarà una passata piovosa (e nevosa in montagna) davvero importante e duratura: l'energia in gioco sarà tanta e l'alta pressione sembra voler rimanere defilata per almeno i prossimi 7-10 giorni.