Un "surplus" di precipitazioni. Che tempo farà a Pasqua e Pasquetta

Credits: Grafico Ecmwf

Ascolta ora 00:00 00:00

Quando ormai manca poco meno di un mese per i giorni di Pasqua e Pasquetta che quest'anno sono molto "alti" (domenica 20 e lunedì 21 aprile), il Centro Meteo Europeo (Ecmwf) ha pubblicato i primi grafici relativi alle proiezioni a medio-lungo termine sulle condizioni meteo che potrebbero verificarsi in quei giorni. Prima di passare ad analizzare le mappe ricordiamo che si tratta soltanto di stime, non sono e non possono essere (per ora) previsioni dettagliate la cui affidabilità non supera i 7-10 giorni. In questo modo, però, si può provare a inquadrare se la tendenza è votata a una certa stabilità con l'alta pressione o se prevarranno piogge e temporali.

Le aspettative sulle precipitazioni

Analizzando la settimana compresa tra lunedì 14 e lunedì 21 aprile tutta Italia è colorata in verde: questo significa che in quei sette giorni è previsto un surplus di piogge. A dirlo è la mappa delle precipitazioni con le anomalie medie settimanali. Praticamente nessuna regione italiana, da Nord a Sud, sarebbe esclusa dai fenomeni. A spiegare quali potrebbero essere le cause di questa instabilità vista dal modello europeo per le previsioni a medio-lungo termine ci hanno pensato gli esperti de Ilmeteo.it. " L'avvio del mese di aprile rischia di essere caratterizzato dal passaggio di perturbazioni foriere di piogge (neve sulle montagne) e temporali a causa dei contrasti che si verrebbero a creare proprio nell'area di demarcazione tra il fronte freddo e la massa d'aria più mite e umida preesistente nella bassa troposfera" .

Le aspettative sulle temperature

Oltre alle piogge e nevicate in montagna, sono arrivate anche le prime proiezioni sulle temperature: farà più caldo o più freddo? Le anomalie termiche sempre inquadrate nella settimana compresa tra il 14 e 21 aprile vedono valori leggermente superiori alle medie al Centro-Sud mentre sulle regioni settentrionali si avrebbero in linea con quelle attese in quel periodo. Da notare che anche sull'Europa occidentale (Regno Unito, Francia e Penisola Iberica) non c'è alcuna traccia di temperature elevate, segno che le perturbazioni e l'aria fredda da Nord potrebbero farla da padrona.

La tendenza successiva

Insomma, la primavera sembra intenzionata a proseguire su binari diversi rispetto agli ultimi anni quando, molto spesso, l'anticiclone africano si insediava per settimane regalando stabilità e

riuscendo a garantire una maggior stabilità atmosferica su buona parte dell'Italia

temperature molto elevate. Soltanto alla fine di aprile sembra che l'alta pressione sia in grado di imporsi "", concludono gli esperti.