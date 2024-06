Meteo, preparatevi al ciclone: temporali fino a mercoledì poi cambia tutto

Ascolta ora 00:00 00:00

Sarà ancora maltempo, a tratti, su buona parte d'Italia: le immagini del satellite mostrano chiaramente il vortice ciclonico ruotare in senso antiorario sui nostri mari dispensando ancora molte nubi, piogge e temporali con temperature spesso inferiori alle medie del periodo. È l'inizio di questa strana estate 2024 con i sussulti africani che hanno riguardato soltanto l'estremo Sud e la Sicilia. Le condizioni atmosferiche rimarranno "bloccate" ancora per oggi e domani prima di un miglioramento e del ritorno dell'anticiclone africano nel fine settimana.

Ancora maltempo

" La pioggia sarà ancora protagonista ", afferma Lorenzo Tedici, esperto de Ilmeteo.it, specialemente su " Emilia Romagna, Liguria, Basso Piemonte e tra Toscana, Umbria e Marche. Non mancheranno delle fasi asciutte ma non si escludono però anche temporali intensi e soprattutto il ciclone porterà scrosci sparsi un po’ su tutto il Centro-Nord e localmente anche su Calabria e Sicilia", sottolinea. L'esperto spiega che per la giornata odierna a rischio soprattutto l'area dell’Appennino settentrionale per condizioni di forte maltempo.

Allerta meteo

La Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione sull'area della collina e montagna bolognese, allerta gialla invece su Piemonte, Lombardia, Veneto, Toscana, Lazio, Umbria, Marche, Puglia, Basilicata e Sicilia. Massima attenzione soprattutto in Emilia dove i sindaci di molti Comuni dell'area del reggiano, modenese, parmense e piacentino hanno invitato i cittadini a limitare al minimo gli spostamenti a causa delle numerose frane e degli smottamenti che hanno interessato queste zone.

L'evoluzione del ciclone, mercoledì, coinvolgerà ancora l’Italia centro-settentrionale spostandosi verso est e interessando principalmente Triveneto e la fascia adriatica. Tutto questo fa sì che specialmente al Nord le temperature massime fanno fatica a salire oltre i 20°C ma sono sottomedia di 6-7°C anche in alcune zone delle regioni centrali.

Il ritorno dell'anticiclone

Il maltempo ha i giorni contati perché da giovedì una nuova rimonta dell'anticiclone africano riporterà meteo stabile ovunque con un aumento termico che si farà sentire maggiormente al Centro-Sud con temperature massime che dai 30-32°C toccheranno picchi molto più elevati durante il fine settimana. Tedici spiega che domenica si potranno raggiungere " 42°C a Siracusa, 40°C a Catania e nel materano, 39°C a Bari, Caltanissetta, Lecce ed Oristano, 38°C diffusi sul resto di Sicilia e Puglia, 37°C sparsi in Campania ". Come si può vedere, continuerà questa sorta di "altalena" tra fasi atmosferiche diametralmente opposte con il Nord dove, ancora una volta, non si vivranno eccessi termici.

Volgendo lo sguardo a medio termine sembra che questa fase calda sia destinata a durare

poco per una nuova saccatura atlantica pronta a tuffarsi sul Mediterraneo già all'inizio della prossima settimana ma per conoscere maggiori dettagli è bene aspettare i prossimi aggiornamenti.