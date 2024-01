"Correnti gelide in arrivo e neve oltre i mille metri", le previsioni di Giuliacci

Le precipitazioni attese nelle prossime ore lasceranno il posto a correnti di aria gelida, in grado di far precipitare le colonnine di mercurio un po' ovunque in Italia: a spiegare cosa accadrà a partire da domani è il colonnello Mario Giuliacci.

L'intensa perturbazione che ha attraversato lo Stivale durante l'Epifania ha le ore contate, spiega l'esperto, e si prepara a lasciare il posto "alla discesa di gelide correnti artiche che si infiltreranno su gran parte del Paese, causando un abbassamento delle temperature" . Quindi in sostanza al momento ci si attende "ancora maltempo su Abruzzo, Molise, Sud e Isole, con piogge sparse, molto vento e neve in montagna oltre 1000-1200 metri" . Una situazione che cambierà già da domani, quando "la perturbazione abbandonerà l'Italia è lascerà il posto alla discesa di correnti gelide ma asciutte". L'aumento del freddo non sarà in senso assoluto eccezionale, dato che a partire dalle prime ore di domani, martedì 9 gennaio, si avranno "temperature leggermente sotto la norma, qualche gelata mattutina più che altro al Nord e cieli nuvolosi, ma con poche piogge solo al Nordovest, Calabria e Isole".

Durante il pomeriggio, il calo termico sarà più contenuto, a causa del fatto che "l'arrivo dell'aria gelida verrà in parte compensato da una copertura nuvolosa meno spessa e insistente, con un pallido sole invernale che riuscirà a guadagnarsi un po' di spazio" . Nonostante la prevalenza di temperature da neve, tuttavia non ci si attendono abbondanti nevicate fino a quote di pianura, stando a quanto indicato dai modelli previsionali. La causa principale è da ricercare nel fatto che le corrente gelide attese nelle prossime ore saranno decisamente asciutte: l'aria artica porterà sì temperature da neve, spiega Giuliacci, tuttavia "farà mancare la materia prima indispensabile per i fiocchi: le precipitazioni!"

Piogge sporadiche e qualche nevicata in realtà non mancheranno, anche se in aree piuttosto ristrette: in Piemonte la neve potrebbe imbiancare il paesaggio delle zone montuose fino a bassa quota, "con la possibilità che a tratti i fiocchi vadano a sconfinare fino in pianura, coinvolgendo anche alcune importanti città".

Nella notte tra martedì 9 e mercoledì 10 gennaio potrebbe nevicare anche a quote piuttosto basse nel territorio dell'Alta Lombardia: "Ecco allora che i fiocchi potrebbero sfiorare anche la città di Milano dove però, almeno al momento, appare improbabile che riescano a spingersi, fermandosi al più alla Brianza" , spiega Giuliacci.