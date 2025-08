Meteo, ecco quando tornerà il caldo

Agosto è iniziato con un piglio decisamente instabile soprattutto al Nord dove si manifestano piogge forti, temporali e locali grandinate: le cause vanno attribuite a fronti in avanzata da ovest che comprometteranno, anche su alcune regioni centrali, il meteo di questo week-end. Attenzione a dar per spacciata l'estate, è ancora troppo presto e l'anticiclone africano ha intenzione di ritornare sulla scena italiana.

Un'estate piacevole

Prima del ritorno di quello che gli esperti chiamano anche con l'espressione di "cammello" o "Gobbo di Algeri" per indicare la natura desertica (del Sahara) di questo anticiclone, sull'Italia vivremo ancora per alcuni giorni un clima d'altri tempi con la presenza dell'anticiclone delle Azzorre che soprattutto da lunedì 4 agosto riporterà piena stabilità anche sulle regioni settentrionali con cieli sereni, temperature anche leggermente inferiori a quelle del periodo e senz'altro piacevoli, sia di giorno che di notte.

Perché l'anticiclone delle Azzorre è mite

Non avremo eccessi termici e, da Nord a Sud, godremo di questo clima. " Da lunedì 4 a mercoledì 6 agosto le giornate saranno ancora caratterizzate da tanto sole e temperature massime piacevoli, comprese tra i 27 e i 32°C. Questo clima equilibrato e mite è una diretta conseguenza dell'origine dell'alta pressione", spiegano gli esperti de Ilmeteo.it. Rispetto alle correnti calde e afose del Nord Africa, " l'Anticiclone delle Azzorre trae origine dall'Oceano Atlantico: i venti che lo circondano, ruotando in senso orario, trasportano verso il nostro Paese aria fresca e temperata, la cui temperatura è di solito intorno ai 20-23°C ".

Il ritorno dell'africano

Come detto, però, i principali modelli matematici mondiali iniziano a vedere un cambiamento atmosferico propenso al ritorno dell'anticiclone africano, gradualmente, a partire da giovedì 7 agosto quando " assisteremo ad un vero e proprio 'passaggio di consegne' tra anticicloni ". In questo modo, già dal secondo fine settimana di agosto (9-10) il caldo africano tornerà a essere protagonista con un netto aumento termico e valori che si riporteranno diffusamente, di nuovo, intorno ai 35-40°C.

La tendenza successiva

E non ci sono nemmeno notizie così confortanti per gli amanti di un'estate "equilibrata" e non eccessivamente calda visto che il nuovo anticiclone africano sembra poter durare anche 7-10 giorni e accompagnarci, dunque, per tutta la seconda decade di agosto. Per il momento inutile spingersi oltre vista la bassa affidabilità delle proiezioni che potrebbero ancora cambiare.

Di sicuro, però, è la nuova fase progressivamente più calda che vivremo dal prossimo giovedì e che dovrebbe durare almeno fino al week-end seguente. Per capire su quali binari proseguirà agosto, però, è necessario attendere i prossimi aggiornamenti.